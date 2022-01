Če ne bo sprememb glede pojavnosti ptičje gripe, kmalu delna sprostitev ukrepov

Ukrepi, ki so jih pristojni uvedli, potem ko so 27. decembra lani potrdili vdor ptičje gripe v rejo domače perutnine, bodo, če se stanje ne spremeni, prenehali veljati v sredo, 26. januarja, so pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ukrepi, ki se nanašajo na celo Slovenijo, medtem ostajajo v veljavi.

Vdor aviarne influence oz. ptičje gripe na manjše kmetijsko gospodarstvo na območju občine Slovenska Bistrica so potrdili 27. decembra lani, potem ko je sum postavil veterinar praktik na podlagi prijave lastnika o povečanem poginu perutnine. Na kmetiji so poleg kokoši imeli še race in gosi, vse te živali pa so bile po pojasnilih pristojnih neškodljivo odstranjene. Stroški se plačajo iz državnega proračuna, so pojasnili na upravi. To je doslej edini potrjen primer ptičje gripe pri domači perutnini pri nas. Aviarna influenca je bila sicer po navedbah uprave prvič potrjena v Sloveniji leta 2006 pri divjih pticah, potem pa še v letih 2016, 2017, 2020 in lani.

Od 27. decembra lani do petka zjutraj so pri nas potrdili skupno 49 primerov okužbe pri divjih pticah, večinoma labodih. Največ pozitivnih labodov je bilo na območjih Slovenske Bistrice, Majšperka, Maribora in Starš, dva okužena sta bila v Novem mestu in štirje v Grosupljem. Ob potrditvi ptičje gripe pri domači perutnini 27. decembra lani se je sestalo državno središče za nadzor bolezni, ki je določilo zaščitno in ogroženo območje v polmeru treh oz. desetih kilometrov od okuženega gospodarstva ter ukrepe, ki se izvajajo na teh območjih v skladu z zakonodajo. Med drugim morajo od takrat na teh območjih z omejitvami izvajalci dejavnosti nemudoma pristojnim prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah, tako pri perutnini kot pri pticah v ujetništvu, ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, prav tako mora biti preprečen stik s prostoživečimi živalmi.