'Če ne bo večinskega dogovora glede lokacije, bo Melamin ostal tam, kjer je'

Selitev proizvodnje kemičnega podjetja Melamin iz mesta Kočevje je načrtovana po lanski hudi delovni nesreči, ki je terjala sedem življenj, od tega petih delavcev zunanjega izvajalca in dveh zaposlenih iz družbe. Javna predstavitev v prostorih kočevske gimnazije je pritegnila veliko zanimanje, saj se je je udeležilo od 200 do 300 ljudi. Na njej je bilo mogoče slišati vsaj troje različnih mnenj.

Največji del udeležencev javne predstavitve so sicer predstavljali krajani z območja, ki je bilo v preliminarni študiji prepoznano kot najprimernejša lokacija za selitev Melamina, to je območja med Klinjo vasjo in Malo Goro. Enotno nasprotujejo temu, da se Melamin preseli v njihovo bližino. Kot razlog za nasprotovanje so krajani navajali varnost, saj da gre za podjetje, katerega proizvodnja delno temelji na nevarnih snoveh. Precej pomislekov so imeli tudi glede tega, kaj bi preselitev pomenila za tamkajšnje okolje, pa tudi za vrednost njihovih nepremičnin, na primer hiš, ki bodo, kot je dejala ena od udeleženk, potem ko bo v bližino prišel Melamin, povsem izgubile vrednost.

Igor Mihelič iz Melamina je pojasnil, da bo količina proizvodnje na novi lokaciji prilagojena zmogljivostim okolja, prav tako bo naravnana trajnostno, kar pomeni, da bodo skušali v nasprotju z zdaj, ko morajo vse surovine pripeljati od drugod, čim večji del surovin proizvesti sami ali jih zagotoviti iz neposredne okolice. Z zajemom padavinskih vod naj bi zagotovili tudi polovico vode, ki bi jo potrebovali v proizvodnji. Slednje pa zbranih ni povsem prepričalo. Med drugim so zahtevali, da se o tem, kam naj se seli Melamin, če sploh kam, izrečejo ljudje na referendumu, županu Vladimirju Prebiliču pa tudi očitali, da v tem primeru zastopa interese kapitala.