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Slovenija

'Če ne bodo želeli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče'

Ljubljana, 17. 07. 2026 19.52 pred 26 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Rene Markič
Črna kocka pred parlamentom

"Če koalicija in Resnica tudi jeseni ne bosta želeli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče." Tako Luka Mesec dan po seji Komisije za poslovnik, na kateri so štirje ustavni pravniki ocenili, da koalicija z Resnico, ker onemogoča ustanovitev preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, krši ustavo in poslovnik državnega zbora. In kaj bo naredila koalicija?

Dve izredni seji in dvakrat zavrnjen dnevni red, nazadnje 10. julija. S tem pa sta, tako štirje ustavni pravniki različnih svetovnih nazorov, kršena ustava in poslovnik državnega zbora.

"Vsa dejanja poslancev, zlasti pa vodstva DZ, morajo biti usmerjena v to, da se spoštuje pravica tretjine poslancev, da lahko ustanovijo preiskovalno komisijo," je včeraj na seji Komisije za poslovnik ocenil ustavni pravnik Ciril Ribičič.

Podobno včeraj tudi ustavni pravnik Matej Avbelj: "Zadeve so tu tako jasne, da same po sebi niti ne terjajo interpretacije in razlage. Namen te ustavne določbe je varovanje opozicije."

Poleg Ribičiča, Albina Igličarja in Mira Cerarja torej tudi Avbelj, ki je, spomnimo, tesno sodeloval pri pripravi programa Demokratov.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

"S tem smo jasno pokazali, da to ni vprašanje leve ali desne politike. To je vprašanje osnovnih demokratičnih standardov," je dan po njihovi oceni jasen predsednik Komisije za poslovnik iz vrst Levice Luka Mesec, ki trdi, da predsednik državnega zbora s koalicijo ustavo izigrava s tem, ko sejo skliče, a ne potrdijo dnevnega reda.

"Redko slišimo ustavno stroko, da je tako enoglasna. Ampak včeraj so vsi ne glede na svoje siceršnje svetovnonazorske opredelitve jasno in glasno povedali, kaj je prav narediti," je poudaril.

Stoli predstavnikov koalicije, Resnice in vrha državnega zbora so sicer na včerajšnji seji ostali prazni. Poslanec iz vrst NSi, SLS in Fokusa Janez Žakelj pa je na vprašanje, ali bo vztrajal pri takšnem glasovanju, odgovoril: "Glejte, trije pravniki štiri mnenja." A pravniki so imeli enako mnenje.

"Tudi ko je Urška Klakočar Zupančič onemogočala ustanovitev preiskovalne komisije o GEN-I, so pravniki bili proti, pa ni nikogar skrbelo. Seveda je treba, jaz sem že povedal, da je potrebno preiskovalke, vendar pod enakimi pogoji za vse," je še dejal Žakelj.

Preberi še Po dveh zavrnitvah preiskovalk nova rešitev? Ločitev na dve izredni seji

V ostalih strankah koalicije in šef parlamenta zadeve danes niso komentirali. Včerajšnjo sejo bodo zaradi obstrukcije nadaljevali septembra. "V kolikor tudi takrat ne bodo hoteli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče," pa je napovedal Mesec.

Tako Žakelj kot Stevanović sta sicer ta teden povedala, da bi vrata ustanovitvi preiskovalk lahko odprli z dvema ločenima izrednima sejama.

državni zbor black cube ustavno sodišče preiskovalna komisija luka mesec

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KOMENTARJI11

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Bolfenk2
17. 07. 2026 20.18
Mesec in Asta, za Foto pub še pride preiskovalna komisija.
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+1
1 0
Smuuki
17. 07. 2026 20.16
Tudi na tramvaj komando lahko. Če na svojo sejo ne morejo zbrati svojih poslancev so res v krizi
Odgovori
-1
0 1
goričan
17. 07. 2026 20.07
Pravzaprav, a ni neko nenapisano pravilo, da se da novi vladi 100 dni mir???
Odgovori
+1
4 3
jank
17. 07. 2026 20.19
Toda v 100. dneh ne sme ravnati neustavno. Očitno desna sme!
Odgovori
0 0
Perovskia
17. 07. 2026 20.06
Levnuharji. Tokrat vam z lazmi ne bo ratalo
Odgovori
+4
7 3
Jak Tobim
17. 07. 2026 20.05
dejansko je res: kje so bili in zakaj se niso pojavili, ko je šlo za GEN-I. Kako si tile razlagajo pravo, ko pa nikjer ne piše, da moraš sprejeti dnevni red. A bi vilici končno zahtevali, da pravniki napišejo take zakone, da nikoli ne rabimo pravnikov, da jih razlagajo. Če je napisano tako, da si jih sedaj ideološko in politično razlagajo pravniki po svoje, vsak navaden smrtnik pa jasno vidi, da ne piše, da moraš sprejeti dnevni red,.. torej? slabo spisan zakon, odpustiti pravnike in poskusiti ponovno čez štiri leta, ko pride na vrsto nova generacija pravnikov iz pravne fakultete.
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+1
3 2
antirepresija
17. 07. 2026 20.01
In kaksne clanke novinarji pisejo, zakaj ? ZAkaj niti enega clanka o tem ,da gospod 10% ni imel niti preiskave kaj sele ,da bi zdaj bil v priporu ali kaj podobnega? NITI ENGA clanka nikjer. ZANIMIVO! Na ta nacin se vidi, da ima levo krilo pod nadzorom vse medije in v posnetkih je bilo receno, tudi sodisca, zato pa smo tam kjer smo. Zdaj delajo pritisk na desno vlado, da bi jo unicili ,ker se bojijo, da bodo koncali na Dobu. Zelijo seveda nemoteno dalje krasti kot doslej! Folk pa to podpira.
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+9
10 1
Fluxx
17. 07. 2026 20.00
Vsi hočjo vse razkrit ampak noben nič. Desni točno vejo, da skrivajo nečedne posle, levi pa točno vejo da so nečedne posle opravljali. V resnici bi morala pridt ena velka kosa in odsekat to gnilo politiko ki se nam je razpasla v zadnjih 30ih letih.
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+7
7 0
antirepresija
17. 07. 2026 19.59
Preiskati je potrebno Zokija (gospod 10%), Fotopub in Goloba, ki ga je protikorupcijska komisija identificirala kot skorumpiranca, ampak ni zelel odstopiti. Barabe leve pokvarjene.
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+9
11 2
Perovskia
17. 07. 2026 20.07
To cakamo
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+1
1 0
jedupančpil
17. 07. 2026 19.57
drekaci delat se spravite
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+7
8 1
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