'Če ne bodo želeli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče'

Dve izredni seji in dvakrat zavrnjen dnevni red, nazadnje 10. julija. S tem pa sta, tako štirje ustavni pravniki različnih svetovnih nazorov, kršena ustava in poslovnik državnega zbora.

"Vsa dejanja poslancev, zlasti pa vodstva DZ, morajo biti usmerjena v to, da se spoštuje pravica tretjine poslancev, da lahko ustanovijo preiskovalno komisijo," je včeraj na seji Komisije za poslovnik ocenil ustavni pravnik Ciril Ribičič.

Podobno včeraj tudi ustavni pravnik Matej Avbelj: "Zadeve so tu tako jasne, da same po sebi niti ne terjajo interpretacije in razlage. Namen te ustavne določbe je varovanje opozicije."

Poleg Ribičiča, Albina Igličarja in Mira Cerarja torej tudi Avbelj, ki je, spomnimo, tesno sodeloval pri pripravi programa Demokratov.