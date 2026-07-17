'Če ne bodo želeli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče'

Dve izredni seji in dvakrat zavrnjen dnevni red, nazadnje 10. julija. S tem pa sta, tako štirje ustavni pravniki različnih svetovnih nazorov, kršena ustava in poslovnik državnega zbora.
"Vsa dejanja poslancev, zlasti pa vodstva DZ, morajo biti usmerjena v to, da se spoštuje pravica tretjine poslancev, da lahko ustanovijo preiskovalno komisijo," je včeraj na seji Komisije za poslovnik ocenil ustavni pravnik Ciril Ribičič.
Podobno včeraj tudi ustavni pravnik Matej Avbelj: "Zadeve so tu tako jasne, da same po sebi niti ne terjajo interpretacije in razlage. Namen te ustavne določbe je varovanje opozicije."
Poleg Ribičiča, Albina Igličarja in Mira Cerarja torej tudi Avbelj, ki je, spomnimo, tesno sodeloval pri pripravi programa Demokratov.
"S tem smo jasno pokazali, da to ni vprašanje leve ali desne politike. To je vprašanje osnovnih demokratičnih standardov," je dan po njihovi oceni jasen predsednik Komisije za poslovnik iz vrst Levice Luka Mesec, ki trdi, da predsednik državnega zbora s koalicijo ustavo izigrava s tem, ko sejo skliče, a ne potrdijo dnevnega reda.
"Redko slišimo ustavno stroko, da je tako enoglasna. Ampak včeraj so vsi ne glede na svoje siceršnje svetovnonazorske opredelitve jasno in glasno povedali, kaj je prav narediti," je poudaril.
Stoli predstavnikov koalicije, Resnice in vrha državnega zbora so sicer na včerajšnji seji ostali prazni. Poslanec iz vrst NSi, SLS in Fokusa Janez Žakelj pa je na vprašanje, ali bo vztrajal pri takšnem glasovanju, odgovoril: "Glejte, trije pravniki štiri mnenja." A pravniki so imeli enako mnenje.
"Tudi ko je Urška Klakočar Zupančič onemogočala ustanovitev preiskovalne komisije o GEN-I, so pravniki bili proti, pa ni nikogar skrbelo. Seveda je treba, jaz sem že povedal, da je potrebno preiskovalke, vendar pod enakimi pogoji za vse," je še dejal Žakelj.
V ostalih strankah koalicije in šef parlamenta zadeve danes niso komentirali. Včerajšnjo sejo bodo zaradi obstrukcije nadaljevali septembra. "V kolikor tudi takrat ne bodo hoteli slišati opozoril, bomo šli na ustavno sodišče," pa je napovedal Mesec.
Tako Žakelj kot Stevanović sta sicer ta teden povedala, da bi vrata ustanovitvi preiskovalk lahko odprli z dvema ločenima izrednima sejama.
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