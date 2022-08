'Če ne bomo dvignili cen mesa, ne bomo preživeli'

Zaradi astronomskih cen elektrike in plina se bo meso, ki ga že zdaj kupujemo po krepko višjih cenah kot v začetku leta, kmalu še podražilo. Po ocenah direktorja Celjskih mesnin bo treba cene zvišati vsaj za 15 odstotkov, sicer mesarji ne bodo preživeli. Svoje je naredila tudi huda suša in če bo ta vztrajala, bi se zaradi izpada krme jeseni lahko soočali s pomanjkanjem mesa.

V nakupovalnih vozičkih je za isto ceno vedno manj mesa, opažajo potrošniki. "Seveda je šlo gor! Kar se tiče govejega, perutnine, faširanega mesa ... To se je vse podražilo! Recimo za naju, ker sva sama, še gre, ampak ena družina, ki ima otroke, mora vseeno malo pogledati, kako in kdaj bo kupila meso," pravi potrošnica. Od začetka leta do konca julija se je najbolj, in sicer za dobrih 22 odstotkov, podražila svinjina. Sledi ji perutnina, ki je dražja za petino, cena govejega in telečjega mesa pa se je zvišala za dobrih 19 odstotkov. Trend pa se bo še nadaljeval, pravi Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin in predsednik UO GIZ Mesne industrije. "Če bomo uspeli za vsaj 15 odstotkov dvigniti, bomo mogoče preživeli, sicer je pa stanje v živilski industriji lahko zelo kritično, sploh v mesni industriji," meni.

Napoved, ki je kupci sicer ne želijo slišati. Potrošniki poudarjajo, da jih to skrbi, saj se vse draži, plače in pokojnine pa ostajajo enake. A drugače preprosto ne bo šlo, cene elektrike in plina so ušle izpod nadzora, je jasen Krivec. "Če vam povem konkretno številko, smo lani v juliju plačali elektriko 60.000, letos 450.000. Plin smo plačali 30.000 lani julija, letos 350.000. Če smo lani dali za energijo milijon pa pol, se nam letos lahko zgodi 8,9 milijonov," je jasen.

icon-expand Potrošniki priznavajo, da so pri nakupovanju čedalje bolj previdni. FOTO: Shutterstock