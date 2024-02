'Če ne boš moja, ne boš od nikogar'

Zgodbo krute smrti komaj 27-letne Romane Muhič smo predstavili že minuli teden, danes pa boste v Kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A videli, kaj so tisti znaki, ki govorijo o tem, da lahko pride do hudih posledic, tudi tragičnih, kot je bilo v tej zgodbi.

"To so bile kontrole na vsakem koraku, kje je, s kom je. V bistvu tudi, ko smo šli v službo, že zjutraj, po petih, desetih minutah so že bili klici v službo, popoldne, če smo bili doma, to je bilo stalno nadziranje. Nadziranje in potem varanje. Potem že ustrahovanje, kaj bo naredil, če ne bo z njim ... Rečeno je bilo: če ne bo njegova, da ne bo od nikogar," mi z vidnim obžalovanjem pripoveduje njena mama Liljana Muhič, saj si ni predstavljala, da utegne imeti ta stavek tako pogubne posledice. "Tega nisem jaz slišala, slišala pa je njena prijateljica, s katero je bila skupaj v avtu, ne vem, ali jo je ona peljala iz službe morda, ker Romana ni imela vozniškega izpita. In med vožnjo jo je klical in Romana je dala telefon na glas, da je prijateljica slišala, da ji je izrekel te besede," je še dodala.

Zdaj to govori na glas pred kamero, ker želi opozoriti druge potencialne žrtve, mlade mame ali tudi druge, da ko slišijo s partnerjevih ust ta stavek, ni več časa za razmišljanje, takrat morajo oditi. "Po Romanini smrti se je name obrnilo ogromno žensk, ki so v podobni situaciji, kot je bila naša Romana, želim jim pomagati, Romani ne morem več," je s solzami, ki so neutolažljivo polzele po njenih licih, povedala Liljana.