Če ne marate zime in vas nenehno zebe, bo ta izdelek rešil vaše težave

Prijetna toplina, mehkoba in udobje med mrzlo zimo, ki je že dobro prišla? Le komu to ne bi bilo všeč?!

Namestite se na najljubši kavč in vtaknite noge v inovativen grelnik za noge Warmypuff! Popoln način, da se znebite stresa in utrujenosti ter se potopite v nepozabno mehkobo in nežnost.

Znebite se nevarnosti nenehnih prehladov in virusov Pozimi si je najtežje ogreti noge. Če vas v noge nenehno zebe, tudi z debelimi termo nogavicami in kakovostno obutvijo, potem je ta izdelek namenjen vam. Prehlad pogosto izvira iz premraženih nog, zato je pomembno, da noge zavarujemo, da se izognemo gripi in virozam, ki krožijo vsako zimo. Warmypuff je rešitev, ki ste jo čakali. Ta edinstveni grelnik za noge je narejen iz najmehkejšega flisa in se enostavno napaja preko USB kabla.

icon-expand Warmypuff FOTO: Arhiv ponudnika

Narejen je z namenom zaščite in gretja vaših stopal ter popolnega užitka in sprostitve. Ko se zvečer po napornem dnevu utrujeni vrnete iz službe in se usedete z namenom sprostitve ob svoji najljubši seriji, vam bo Warmypuff odlično služil. Stopala položite v grelec in se prepustite nenadomestljivi toplini, mehkobi in nežnosti. Za popolno sprostitev po napornem in dolgem delovnem dnevu Privoščite si dopust na pravi način. Naša stopala zahtevajo veliko pozornosti, da ostanejo zdrava in negovana. Poleg udobja in topline vam Warmypuff prinaša različne prednosti: - Izboljša cirkulacijo v nogah - Uporabljate ga lahko med potovanjem ali v pisarni - Je popolno praznično darilo za vaše ljubljene v tem prazničnem času - Idealen je za sprostitev mišic nog - Izdelan iz močnega, vzdržljivega materiala, za ohranjanje toplote in vzdržljivost

Poskrbite za svoja stopala – z Warmypuffom boste vsak dan deležni spa tretmaja! V teh napornih zimskih dneh smo primorani nositi težko zimsko obutev, ki nas utrudi. Zdaj imate edinstveno rešitev za počitek utrujenih nog. Nič več se vam ni treba zavijati v plasti odej, saj se z Warmypuffom neizmerna sprostitev in uživanje lahko začneta. Je izredno enostaven za uporabo – enostaven za čiščenje, saj ima podstavek, ki se odstrani v le nekaj sekundah, grelec pa lahko operete v pralnem stroju. Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Dokishop poiščite Warmypuff in si zagotovite neverjetne popuste! Da bi bila svojim kupcem zvesta do konca, trgovina Dokishop omogoča vračilo kupnine, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in vaš denar bo povrnjen.

