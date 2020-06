'Če ne ostanemo covid varni, nam tudi boni ne bodo pomagali'

Sloveniji je to uspelo, ker je uspela obvladati epidemijo covida-19. Tudi v prihodnje bo po besedah Janše bistveno, da "ohranimo Slovenijo covid varno" in zajezimo posamične okužbe, do katerih prihaja."Če na tej točki pogrnemo, nam tudi boni ne bodo veliko pomagali,"je izpostavil.

"Ključno je, da Slovenijo ohranimo varno, zdravo, brez izbruhov, ki jih ne bomo mogli obvladati. V tem primeru računamo, da se bo turistična panoga v celoti pobrala bistveno prej, kot so bile ocene še pred mesecem dni,"je dejal Janša.

Premier je sicer priznal, da je turizem za Slovenijo pomembna panoga. Od nje je neposredno odvisnih skoraj 60.000 delovnih mest, posredno pa še 10.000. Prispeva več kot 10 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Več pozitivnih učinkov turističnih bonov

Glede samih turističnih bonov je Janša poudaril, da je imela vlada dve glavni možnosti oblike pomoči. Ena je bila neposredno samo za turizem podaljšati ukrepa čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa in še nekaterih drugih ukrepov do konca leta. Druga možnost pa je bila isto vsoto denarja nameniti za turistične bone. Ti bi se nato porabili za temeljno dejavnost, ki ustvarja še dodatne vrednosti. Janša je poudaril, da je zaradi odločitve za to drugo možnost prejel tudi klice zanimanja in čestitk s strani številnih kolegov iz drugih evropskih držav.

Sluga in Janša sta se strinjala, da bo eden od pozitivnih učinkov turističnih bonov tudi spoznavanje domače države s strani Slovencev in jih bo zato morda tudi v prihodnje več dopustovalo doma. "En dan zadnjega vikenda sem bil v Bovcu in tam sem srečal kar nekaj slovenskih družin. Večina jih je priznala, da so bili na dopustih že preko oceanov, v Bovcu pa še ne," je dejal premier.

Ukrep bonov bo zato po njegovih besedah prispeval tudi k temu, da bomo bolje spoznali "lepote domovine" in da bodo tudi turistične agencije ugotovile, da je mogoče enako dobičkonosno tržiti domače destinacije kot kakšne čezmorske.