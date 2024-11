'Če nekomu grozijo s smrtjo, mora policija storiti vse, da odkrije storilca'

To, da nekdo grozi sodnikom zaradi njihovih odločitev pri sojenju, je v demokraciji nedopustno, saj imamo v našem sodnem sistemu sistem zavor in ravnovesij. Če se nekdo ne strinja z odločitvijo sodnika, se pritoži na višje sodišče. Če ni zadovoljen z odločbo sodišča v Sloveniji in meni, da se odloča politično, se lahko pritoži na evropsko sodišče, ki potem sprejme končno odločitev.

Janša pravi, da se nihče iz levega pola ni oglasil, ko je bil poln trg napisov "Smrt Janši in janšizmu". So to dvojna merila? Takrat nisem bila pravosodna ministrica, je odgovorila Katičeva. In še: "Eno je, če se o janšizmu govori kot o ideologiji, drugo pa je, če nekdo nekomu grozi s smrtjo. Če se nekomu grozi s smrtjo, je prav, da za kateregakoli človeka policija naredi vse, da odkrije storilca, preveri, kako resna je grožnja, in ukrepa."

"Dobro je, da je Janez Janša povedal, da obsoja nasilje, ni bilo pa iz tega razbrati, da bi obžaloval vse besede, ki jih je izrekel in na nek način tudi napeljujejo k temu, da tisti, ki so njegovi prevrženci, širijo takšne besede in slike po družbenih omrežjih," je dejala.

Na vprašanje, kaj zdaj pričakuje od organov pregona, je odgovorila, da je tudi sama podala kazensko ovadbo. "Veseli me to, kar je bilo povedano s strani vseh odločevalcev, ki vplivajo tudi na mnenje družbe – da je toleranca do nasilja nesprejemljiva, predvsem pa pričakujemo, da bo policija ukrepala v okviru svojih pristojnosti in čim prej odkrila storilca, da bomo lahko vse objave čim prej umaknili s spletnih omrežij in da se to ne bo več ponovilo."

Po njenih besedah gre namreč za napad na pravno državo. "Vsako nasilje zoper kateregakoli človeka je nesprejemljivo, ko pa govorimo o objavi konkretnih imen in njihovih domačih naslovov, je to zagotovo narejeno z enim namenom – da se poskuša med tiste, ki v sodnih dvoranah delijo pravico, vnesti strah in na tak način vplivati ali na hitrost ali na izid v posameznih zadevah."

Katičeva upa in verjame, da bo to primer, ko bodo naredili vse, da bi videli, "kako moramo ravnati, da bomo tudi v prihodnje pregledali, ali imamo dovolj dober sistem, vpeljali vse institute, da zaščitimo sodnike, tožilce in druge, ki delujejo kot organi pregona, da se to ne bo zgodilo, in da bodo ohranili pogum in strokovnost pri izvajanju svojih odločitev".