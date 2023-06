'Če ni nujno, se na pot proti Avstriji oziroma proti Ljubljani ne odpravljajte'

Vse razpoložljive policijske enote so na terenu in se bodo trudile poskrbeti za varnost udeležencev v prometu, zagotavljajo na PU Kranj: "Veliko boste storili tudi vi. V kolikor ni nujno, vam svetujemo, da se na pot proti Avstriji oziroma proti Ljubljani ne odpravljate in, če je možno to pot prestavite na kasnejši čas."

Uporaba izvoza Lipce in Jesenice vzhod za smer proti Avstriji je dovoljena izključno za lokalni promet! Za smer proti Avstriji uporabite tudi druge mejne prehode npr. Ljubelj za osebna vozila in izvoze. V kolikor ste že na poti za lokalni promet uporabite alternativne poti. Upoštevajte prometno signalizacijo na avtocesti in navodila policistov.