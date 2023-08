Če niste prejeli odgovora na ponujeno pomoč, obvestite Civilno zaščito

Več bralcev nas je obvestilo, da so svojo pomoč ponudili prek aplikacije Poplave 2023, a jih ni še nihče kontaktiral.

Sandi Curk s Civilne zaščite je po poročanju Televizije Slovenija poudaril, da so lokalni štabi civilne zaščite preobremenjeni in zagotovil, da zahtevke, ki jih prejmejo, še isti dan obdelajo. Poudaril je še, da imajo trenutno vse zahtevke obdelane in pozval vse, ki odgovora niso prejeli, da to sporočijo republiškemu štabu Civilne zaščite.

Vse skupine, ki so na določenem območju že dogovorjene za pomoč s Civilno zaščito, poziva, da jim to sporočijo in za njih bodo izdali delovni nalog v najkrajšem možnem času. "To običajno, ko dobimo ta podatek, traja približno 15 do 45 minut," je še poudaril.