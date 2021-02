Za marsikoga je bil včeraj ta veseli dan ali trgovine z oblačili so spet odprte. Seveda ne vse, pa vendar. In trgovci so zabeležili kar lep obisk. So pa pravila nakupovanja seveda nekoliko spremenjena. Aleksander Pozvek se je odpravil po nakupih in preveril tudi, kako izgleda pomerjanje oblačil v avtu na parkirišču.