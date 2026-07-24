Če opremljate dom, se te dni splača ustaviti tukaj

Na enem mestu so zbrani zadnji kosi pohištva, vrtnega pohištva in spalnic, ki jih lahko pred nakupom tudi podrobno pregledate in primerjate. Odprodaja ponuja odlično priložnost za vse, ki želijo svoj dom osvežiti z novimi kosi, hkrati pa izkoristiti posebne popuste, ki so na voljo le v času odprodaje pod šotorom. Ta bo pred trgovino Harvey Norman Ljubljana potekala do 28. julija oz. do odprodaje zalog.

Več informacij: odprodaja pod šotorom pred Harvey Norman Ljubljana .