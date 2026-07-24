Če opremljate dom, se te dni splača ustaviti tukaj

Na enem mestu so zbrani zadnji kosi pohištva, vrtnega pohištva in spalnic, ki jih lahko pred nakupom tudi podrobno pregledate in primerjate. Odprodaja ponuja odlično priložnost za vse, ki želijo svoj dom osvežiti z novimi kosi, hkrati pa izkoristiti posebne popuste, ki so na voljo le v času odprodaje pod šotorom. Ta bo pred trgovino Harvey Norman Ljubljana potekala do 28. julija oz. do odprodaje zalog.
Več informacij: odprodaja pod šotorom pred Harvey Norman Ljubljana.
Bogata ponudba za vsak dom
Na odprodaji boste našli širok izbor kakovostnega pohištva za različne prostore in potrebe.
Pohištvo
Prenovite dnevno sobo, jedilnico, domačo pisarno ali drug bivalni prostor. Na voljo so različni kosi pohištva, ki združujejo funkcionalnost, udobje in sodoben videz.
Vrtno pohištvo
Poletni dnevi so kot nalašč za uživanje na prostem. Izbirate lahko med vrtnimi garniturami, mizami, stoli in drugimi izdelki za ureditev vrta, terase ali balkona.
Spalnice
Poskrbite za kakovosten počitek in prijetno bivalno okolje. Na voljo so postelje, vzmetnice, omare ter številni drugi spalnični elementi in dodatki.
Ustavite se in raziščite
Pop-up odprodaja pod šotorom poteka:
Pred trgovino Harvey Norman Ljubljana (Letališka cesta 3D, Ljubljana)
Do 28. julija oz. do odprodaje zalog
Če iščete navdih za prenovo, nove kose po znižanih cenah ali preprosto radi raziskujete ponudbo za dom, se te dni vsekakor splača ustaviti tukaj.
Naročnik oglasne vsebine je Harvey Norman.