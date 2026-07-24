Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Če opremljate dom, se te dni splača ustaviti tukaj

Ljubljana, 24. 07. 2026 00.15 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
SLIKA 1 HERO

Iščete ugodne priložnosti za opremo doma, vrta ali spalnice? Pred trgovino Harvey Norman Ljubljana poteka pop-up odprodaja pod šotorom, kjer vas čaka več kot 1.000 izdelkov po totalno znižanih cenah.

Na enem mestu so zbrani zadnji kosi pohištva, vrtnega pohištva in spalnic, ki jih lahko pred nakupom tudi podrobno pregledate in primerjate. Odprodaja ponuja odlično priložnost za vse, ki želijo svoj dom osvežiti z novimi kosi, hkrati pa izkoristiti posebne popuste, ki so na voljo le v času odprodaje pod šotorom. Ta bo pred trgovino Harvey Norman Ljubljana potekala do 28. julija oz. do odprodaje zalog.

Več informacij: odprodaja pod šotorom pred Harvey Norman Ljubljana.

Bogata ponudba za vsak dom

Na odprodaji boste našli širok izbor kakovostnega pohištva za različne prostore in potrebe.

Pohištvo

Prenovite dnevno sobo, jedilnico, domačo pisarno ali drug bivalni prostor. Na voljo so različni kosi pohištva, ki združujejo funkcionalnost, udobje in sodoben videz.

SLIKA 1 HERO

Vrtno pohištvo

Poletni dnevi so kot nalašč za uživanje na prostem. Izbirate lahko med vrtnimi garniturami, mizami, stoli in drugimi izdelki za ureditev vrta, terase ali balkona.

SLIKA 1 HERO

Spalnice

Poskrbite za kakovosten počitek in prijetno bivalno okolje. Na voljo so postelje, vzmetnice, omare ter številni drugi spalnični elementi in dodatki.

SLIKA 1 HERO

Ustavite se in raziščite

Pop-up odprodaja pod šotorom poteka:

Pred trgovino Harvey Norman Ljubljana (Letališka cesta 3D, Ljubljana)

Do 28. julija oz. do odprodaje zalog

Če iščete navdih za prenovo, nove kose po znižanih cenah ali preprosto radi raziskujete ponudbo za dom, se te dni vsekakor splača ustaviti tukaj.


Naročnik oglasne vsebine je Harvey Norman.

dom oprema harvey norman
Dominvrt.si Zadnji kosi pohištva po totalno znižanih cenah
24ur.com Svetla garsonjera v garaži in 15.000 evrov za kvadratni meter
24ur.com Bi stanovanje? Vprašalnik, gospodinjska opravila, soba za 49 tisočakov
24ur.com Tudi k nam prihajajo osebna skladišča
24ur.com Nepremičninski trg: cene v nebo, a kupcev ne manjka
24ur.com Karner iskan v ZDA, v Ljubljani pa gradi stanovanja
24ur.com Ne samo cene stanovanj, tudi cene garaž v nebo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Od imunosti do razpoloženja: zakaj je črevesje v središču pozornosti
Od imunosti do razpoloženja: zakaj je črevesje v središču pozornosti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897