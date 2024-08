Če otrok ne bo pisal NPZ, bodo o vpisu odločali dosežki vrstnikov

Ne več le in zgolj učni uspeh. V primeru omejitve vpisa v srednjo šolo bodo sicer še naprej odločilne ocene v sedmem, osmem in devetem razredu, a že pri letošnjih devetošolcih bodo šteli tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ).60 odstotkov bo vreden uspeh, 20 NPZ iz učnega jezika, še 20 odstotkov matematika. Tretji predmet se pri vpisu v srednjo šolo ne upošteva. V takšnem vrednotenju ni vse slabo, je ob robu današnjega srečanja ravnateljev na Brdu dejala ravnateljica Osnovne šole Dutovlje Miranda Novak. "Zato, da se bodo učenci tudi malo bolj potrudili, ker doslej so eni prihajali čisto nemotivirani."

A pozor: o tem, kam se bo vaš otrok vpisal, bodo lahko odločali tudi rezultati njegovih vrstnikov. Ker se je šolsko ministrstvo odločilo, da bo za pisanje NPZ na voljo le en rok. 24. marec je predviden dan za pisanje NPZ iz učnega jezika, 27. marca bo izpit iz matematike. Če bo otrok takrat manjkal, druge možnosti ne bo dobil.

"Najbolje, da ostanemo pri enem roku. Ker če bi bil drugi rok, prvič, je tu problem, ali bi bil rok enakovreden, lahko bi bil drugi rok težji za nekoga, lažji za drugega," je razmišljal minister za šolstvo Dario Felda. Njegove druge argumente smo čakali zaman. In na vprašanje, ali se mu res zdi pravično, da v primeru, če otrok NPZ ne bo pisal, njegov dosežek izračunajo z mediano dosežkov učencev, ki so imeli iz ocen enako število točk - tako: "Nikoli ni popolnoma pravično. Absolutno ni popolne pravičnosti. Če mi gledamo otroka, ki ima v treh letih popolnoma enako število točk, če seštejemo ocene, in gledamo vse take v Sloveniji, je verjetno, da bi tudi ta šel nekam tu notri, v neko sredino. In najbolj enostavno je vzeti mediano," je prepričan.

In še: "Tudi po svetu so taki načini. To ni naša pogruntavščina."

Predsednico združenja ravnateljev Mojco Mihelič preseneča, da so mnenja šolnikov glede tega popolnoma razdeljena. Sama pa takole: "Noben sistem ni pravičen. Ne en, ne drugi. Otrok naj piše enkrat, dvakrat. Potem pa upoštevajmo boljši rezultat."

V praksi to pomeni, da bodo morali starši najpozneje v 24 urah po začetku preverjanja ravnatelju sporočiti, zakaj otrok ni pristopil k nacionalnemu preverjanju znanja. In v treh delovnih dneh bo treba poslati tudi pisno dokazilo o upravičenosti odstotnosti.