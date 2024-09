Če policisti ne bodo uslišani, bo njihov odgovor stavka

Policijski sindikat in predstavniki drugih sindikatov javnega sektorja so s predstavniki vlade, po dvomesečnem premoru, sedli za skupno mizo na krovnih pogajanjih.

"Če ostane materija kot je danes na mizi, potem ne gre več za vprašanje ali stavka bo, ostaja samo odprto vprašanje kdaj. In o tem se bo odločalo 25. 9.," je napovedal Rok Cvetko iz policijskega sindikata.

Pogajanja so se začela ob 13. uri, dogovarjanja pa je veliko, kar nakazujejo tudi redne pavze med sestankom. Na mizi so danes še odprta vprašanja novega plačnega zakona, večina vprašanj naj bi bila usklajenih, a kaj zaenkrat še ostaja odprto niti vladna niti sindikalna stran ne razkrivata.

So hkrati blizu in daleč, so povedali sindikati, saj dokler ni dogovora, ni plačnega sistema. Cilj vlade je sicer, da bodo plačne spremembe v javnem sektorju začele veljati 1. januarja, do končnega dogovora pa naj bi prišli do konca meseca.