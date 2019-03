'Nikoli ne boste poročali, da sem vozila prehitro ali pod vplivom alkohola'

To, da sem bila namestnica štirim generalnim direktorjem policije, si štejem v čast. Hvaležna sem za ta čas, ker je omogočil evalvacijo tako dobrih kot slabih plati. Vsak od nas jih ima, pomembno pa je, kaj se iz tega naučiš in kaj pripelješ v prihodnost - čim več dobrega, uspešnega in učinkovitega. Vse svoje predhodnike zelo cenim in spoštujem.

Odločitev ministra za notranje zadeve ne morem komentirati, lahko komentiram samo svoje. Na razpis za generalnega direktorja policije sem se prijavila, ker verjamem, da lahko s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami uspešno vodim tako zahtevo inštitucijo, kot je Policija, in z odličnimi sodelavci iz dneva v dan vodim to inštitucijo v smeri uresničevanja našega osnovnega poslanstva.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar pravi, da je pripadnost nežnejšemu spolu nikoli ni definirala. "Vedno sem delala to, v kar sem verjela, in verjela v to, kar sem delala. Vse ostalo je izguba časa in energije," pravi.

Vsak ima svoj stil vodenja in tudi sama ga imam. Tisti, ki me poznajo, točno vedo, kaj zahtevam in kaj lahko od mene pričakujejo. Če govoriva o delu, je to zahtevnost tako do sebe kot do drugih, s tem povezano prevzemanje odgovornosti in neposredna komunikacija. Spoštujem in sprejemam vse običajno in tudi drugačno. Nagibam se k razvoju, napredku, k najboljši izvedbi nas samih in našega poslanstva, ki ga policija vsak dan udejanja pri svojem delu.

Prej sem to inštitucijo pomagala voditi, zdaj jo vodim. Vodila sem določene projekte oziroma sodelovala pri njih – od ustanovitve Nacionalnega preiskovalnega urada do vzpostavitve temeljne policijske zakonodaje, sprememb policijskih zakonov - tako zakona o organiziranosti in delu policije kot zakona o nalogah in pooblastilih policije-, vzpostavili smo 24-urno psihološko pomoč, začeli smo močno krepiti socialne veščine … Zdaj je na meni seveda veliko večja odgovornost.

Na svoji karierni poti se s svojim spolom nisem ukvarjala, niti mu nisem posvečala neke pozornosti ali računala nanj. Vedno sem delala to, v kar sem verjela, in verjela v to, kar sem delala. Vse ostalo je izguba časa in energije.

Ženske smo praviloma fizično šibkejše, kot osebe pa smo zagotovo enako močne kot moški. Neke meje si pravzaprav sami zarišemo v svojih glavah in ustavimo se tam, kjer smo si jih postavili. Želim si, da bi se ženske odločale za svojo karierno pot na podlagi svojih želja in ciljev, ne na podlagi meja, ki jih postavljata družba ali okolica. Verjamem v to, da je naša družba lahko uspešna, če so izpopolnjene tako ženske kot moški. Sinergija obeh je tista, ki pelje k napredku.

Ste si že kot otrok želeli postati policistka?

Kot otrok sem si želela postati pravnik, ker pravo vidim kot neko orodje pravičnosti v družbi. Med študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani pa je mojo pozornost vzbudila kriminalistika. Preštudirala sem veliko večino takrat dostopne kriminalistične literature, tudi diplomirala sem iz področja opravljanja ogledov krajev dejanj v teoriji in praksi. Pritegnila me je ena misel, in sicer, da ura detektivov (torej kriminalistov, policistov) bije dan za dnem, noč za nočjo in udari vedno, ko nas zločini spomnijo, da naši pra-nagoni spijo pod plaščem civilizacije in na tisoče mestih udarijo na dan. Vedno sem si želela - in imela sem to moč - pomagati drugim, ljudem, ki so v stiski, kar žrtve kaznivih dejanj zagotovo so. Verjamem, da sem se takrat odločila pravilno. Ponovno bi se in vem, da sem na pravem mestu.

Kdaj pa ste potem začutili, da ste pripravljeni ne samo na delo v tej inštituciji, pač pa tudi za vodenje Policije?

Za vsako odločitev mora dozoreti čas, mora dozoreti človek. Po vseh letih dela v slovenski policiji na različnih nivojih in v različnih policijskih enotah sem prišla do spoznanja, da je prišel čas, da stopim na to delavno mesto in s svojim znanjem ter izkušnjami doprinesem nekaj dobrega k učinkovitejšemu delu slovenske policije.

Bili ste vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto, v policijskih postopkih ste se pogosto srečevali z zlorabljenimi otroci, o tem ste pisali tudi magistrsko nalogo. Kako so vas te njihove zgodbe zaznamovale?

Vsak primer, kjer je žrtev otrok, ki je zlorabljen – fizično, psihično, spolno -, se ti zareže v spomin in v srce. Tudi policisti smo samo ljudje. To so ganljive usode, v katere so vpleteni otroci, najšibkejši in vendar najpomembnejši člani naše družbe, za katere bi morali starši in družba skrbeti z vso možno ljubeznijo in pozornostjo. A vemo, da to ni vedno tako in da vsi nimajo take sreče. Ko obravnavaš take primere, te pravzaprav strezni uvid, kaj vse posamezniki skrivamo v sebi in kako daleč je človek pripravljen iti v tej svoji odklonskosti. Obravnava tovrstne kriminalitete me je naredila subtilnejšo in zagotovo realnejšo.

Glede na to, da so otroci najbolj ranljiva skupina in ste tudi sami mama ... Ste se kdaj znašli v dilemi, v situaciji, ko vas je zaradi storjenih kaznivih dejanj zamikalo, da bi prestopili meje dovoljenega?

Vsi smo samo ljudje, tudi policisti in kriminalisti. Seveda včasih občutiš jezo, žalost, morda tudi nemoč. Ampak kot profesionalec, veš, kaj je tvoja dolžnost. V prvi vrsti, da zaščitiš žrtev, da preprečiš nadaljnje zlorabe in nasilje, zbereš vse potrebne dokaze za morebitni nadaljnji kazenski postopek in da storilec prevzame odgovornost za svoja dejanja.