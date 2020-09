'Če poznate 80 žensk, verjetno ena izmed njih živi z ginekološkim rakom'

Letošnji Dan zavedanja o ginekoloških rakih je letos posebej opominjal na rak materničnega vratu, v sklopu globalne strategije WHO za svet brez raka materničnega vratu. Glavna pobudnika dneva sta Evropsko združenje za ginekološko onkologijo (ESGO) in v njegovem sklopu delujoča Evropska mreža društev ginekološko onkoloških bolnic (ENGAGe).

Medtem ko je včeraj v številnih evropskih državah potekal Dan zavedanja o ginekoloških rakih, pa so danes o boju proti raku in evropskih inovacijah govorili na posebnem spletnem seminarju, ki sta ga pripravila Slovensko gospodarsko (SBRA) in raziskovalno združenje ter ministrstvo za zdravje, na katerem smo med drugim lahko slišali tudi državno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu Tino Bregant .

Večina ginekoloških rakov ima vedno boljše prognoze in daljše preživetje. Prav je, da o tem vedno več govorimo, da razumemo ženske v stiski, ki dolgo časa živijo z boleznijo in da jim zagotavljamo čim boljšo kvaliteto življenja, je prepričana predstojnica oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk Maja Pakiž .

Kar okoli 1,3 milijona žensk na svetu zboli letno z enim od ginekoloških rakov (rak materničnega vratu, rak materničnega telesa, rak jajčnikov, rak zunanjega spolovila in nožnice) in okoli 450.000 jih letno umre. V Sloveniji letno zboli na novo 680 žensk, z enim od ginekoloških rakov pa živi med nami približno 10.000 žensk. Če torej poznate 80 žensk, verjetno ena izmed njih živi z ginekološkim rakom, saj ginekološki (in drugi) raki vedno bolj postajajo kronične bolezni z dolgim preživetjem zaradi zgodnjega odkrivanja in uspešnega zdravljenja, so ob tem sporočili iz UKC Maribor.

Zaradi covida-19 dvakrat selili ginekološki oddelek

V ospredju pa je letos tudi stanje, v katerem smo se znašli zaradi epidemije. V UKC Maribor so to občutili tako, da so ginekološki oddelek dvakrat selili na novo lokacijo, kar je pomenilo zelo težke pogoje dela, pojasnjuje predstojnica. Več kot 500 bolnicam so morali preložiti termine pregleda. Nekaj pa so jih preusmerili zunanjim ginekologom. Glede na stanje epidemije pa pričakujejo, da bodo težki pogoji dela še nekaj časa trajali. Ob tem pa poudarja, da je negovalni kader in administratorke pokazale veliko požrtvovalnost.

Preventivni program ZORA rešuje življenja

Leta 1961 je z rakom materničnega vratu v Sloveniji na novo zbolelo 238 žensk, v letu 2017 pa le 86. V vmesnem času smo v Sloveniji na nacionalnem nivoju uredili in uvedli redne preventivne brise materničnega vratu in program ZORA. Če je rak materničnega vratu v Sloveniji odkrit med rednim pregledom v programu ZORA, je v skoraj 50 % tumor še mikroskopsko majhen (stadij IA), ki je ozdravljiv z enostavnim kirurškim posegom. Pri ženskah, ki se ne udeležujejo preventivnih pregledov, pa je v 60 % rak lokalno napredoval ali celo že z zasevki v drugih organih. Zato poziv k rednim pregledom, odzivu na vabilo, in k cepljenju.