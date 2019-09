'Če prepoved Termitu ne bo podaljšana, bomo zaprli državno cesto'

"Ne želimo uničiti tega podjetja, želimo pa, da se prestrukturira, ukine okoljsko nevarne programe in deluje v smeri za okolje zdrave proizvodnje," o podjetju Termit pravi moravški župan Balažic.

Župan Občine Moravče Milan Balažic in predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar sta danes o usodi Termita in Moravške doline znova govorila z okoljskim ministrom Simonom Zajcem. Moravška delegacija je pri Zajcu, s katerim se je tokrat srečala na pobudo premierja Marjana Šarca, ponovila svoje glavne štiri zadeve v zvezi s Termitom in območjem Drtija, je po sestanku povedal Balažic. Prva zahteva je"resna sanacija" območja Drtija, ki jo mora plačati povzročitelj, torej Termit. Druga zahteva je odvzem okoljevarstvenega dovoljenja ali vsaj podaljšanje začasne prepovedi odlaganja nevarnih in strupenih snovi na Drtiji, je poudaril Balažic. Tretja zahteva občine in ljudske iniciative je, da vsi postopki tečejo v partnerstvu med Termitom, občino in državo. Pod četrto točko pa zahtevajo, da se ljudem v Moravški dolini določi"primerna, poštena odškodnina", je povedal Balažic.

Podtjetje Termit FOTO: Bobo

Se obeta državljanska nepokorščina? Trimesečna začasna prepoved obdelave odpadkov, ki jo je na podlagi ugotovitev Arsa izrekel inšpektorat za okolje in prostor, Termitu poteče 13. oktobra, je povedal Balažic. "Če država ne bo podaljšala prepovedi odvoza odpadkov, bomo 13. oktobra v Moravški dolini zaprli državno cesto in začeli s postopki državljanske nepokorščine," je dejal. Zaprtja ceste si sicer v občini ne želijo. "Želimo dogovor z ministrstvom in s Termitom, da se upošteva naše upravičene zahteve glede očiščenja, sanacije Moravške doline. Če bo potrebno, pa naj si nihče ne zatiska oči pred tem, da smo v naših zahtevah trdni in bomo pri njih tudi vztrajali, tudi z državljansko nepokorščino." V ljudski iniciativi v dobri veri pričakujejo, da bo ministrstvo"zadevo izpeljalo do konca, ne samo za Občino Moravče in njene krajane, ampak za siceršnjo okoljsko politiko v Sloveniji," je povedal Kočar. "Smo pa seveda vsi v pričakovanju 13. oktobra," je dodal. Na ministrstvu za okolje so v sporočilu za javnost zapisali, da je Zajc Balažicu in predstavnikom občine pojasnil postopke, ki na ministrstvu potekajo v zvezi s podjetjem Termit. Pojasnili so, da se je Termit na julijsko odločbo inšpekcije pritožil. O pritožbi odloča drugostopenjski organ na ministrstvu, ki bo končno odločitev sprejel v roku 14 dni. "Po tem bodo znani vsi ostali postopki," so poudarili in spomnili, da lahko drugostopenjski organ odločbo inšpekcije potrdi ali pa jo odpravi in vrne v ponovno odločanje. Balažic sicer verjame, da še naprej uživa polno podporo prebivalcev Moravč, prav tako pa si v občini želijo ohraniti delovna mesta v Termitu."Ne želimo uničiti tega podjetja, želimo pa, da se prestrukturira, ukine okoljsko nevarne programe in deluje v smeri za okolje zdrave proizvodnje," je dejal.

Podjetje Termit FOTO: POP TV