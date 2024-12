'Če razpisa ne ponovijo, bo to boleča točka, v katero bo opozicija zabadala svoj prst'

"To je zlasti slab vpliv na ugled Policije, na legitimnost njenega delovanja. Policija je organ, ki mora biti neodvisen, ki mora biti zunaj politike, ki mora vzdrževati visoke standarde integritete. In seveda, če se zgodi nekaj takšnega in se potem vztraja na nezakonitih posledicah tega sklepa uradniškega sveta oziroma posebne natečajne komisije, mislim, da je to zelo slabo za ugled Policije in tudi vladajoče politike," je Pirnat dejal v oddaji 24UR ZVEČER.

Pirnat se ne strinja z Jušićevo trditvijo, da je bil imenovan zakonito. "Zato, ker je odločitev posebne natečajne komisije pogoj za imenovanje. Vlada in tudi minister ne smeta predlagati nekoga, za kogar ni ta posebna natečajna komisija ugotovila, da izpolnjuje pogoje. In če je ta akt nezakonit – in nezakonit je ravno v delu, kjer bi moral obrazložiti, zakaj in kako misli posebna natečajna skupina, da izpolnjuje pogoje – potem je seveda zastrupljen ves nadaljnji postopek. In zato jaz menim, da je omadeževan z nezakonitostjo tudi sklep o imenovanju in odločba," je pojasnil.

Da bi ohranili legitimnost delovanja slovenske Policije in zaupanje javnosti, bi po Pirnatovem mnenju moral Jušić po ugotovitvi upravnega sodišča z mesta direktorja Policije odstopiti. "Mislim, da bi bilo edino primerno, da odstopi in se izvede nov postopek. Lahko, da bo ponovno kandidiral, lahko, da bo ponovno imenovan, ampak bo zakonito imenovan in ta madež bo odpravljen," je prepričan. Kot dodaja, bi se s tem ohranilo dostojanstvo funkcije in integriteta organa, hkrati pa bi si tudi vladajoča koalicija "sprala en madež".