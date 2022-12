'Če se bo kar koli spreminjalo, se mora spreminjati na boljše, ne na slabše'

Korošci iz Mežiške doline so pristojnemu ministru že pisali, a odgovora še niso dobili. Marsikje so kritični tudi do načina sprejemanja tako pomembnih odločitev. V Občini Šentjur, kjer so z domnevno namero reorganizacije nujne dežurne službe seznanjeni zgolj prek objav v medijih, tako nasprotujejo predlaganim spremembam in načinu sprejemanja tako pomembnih odločitev. "Z reorganizacijo NMP, kot se pojavlja v medijih, se v Občini Šentjur nikakor ne moremo strinjati," so povedali na občini.

Omenjeno službo v okviru Zdravstvenega doma Šentjur izvajajo za 21.000 prebivalcev občin Šentjur in Dobje. "V primeru naše občine gre za območje 222 kvadratnih kilometrov zahtevnega terena. V primeru izgube dežurnega zdravnika bi morali pacienti iz naše občine v času dežurstva, tudi v primeru drugih, manj nujnih stanj, namesto v lokalni zdravstveni dom oditi v oddaljeni urgentni center. To bi pomenilo bistveno poslabšanje dostopnosti do zdravniških storitev in kakovosti oskrbe. Kot posledica ukinitve številnih dežurnih mest pa bi se tudi bistveno povečala gneča, ki že nastaja v urgentnih središčih, podaljšalo bi se tudi čakanje pacientov na obravnavo," so navedli.