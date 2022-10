Če se odpravljate na banko po stanovanjski kredit, je dobro vedeti nekaj osnovnih informacij

Za tisto, kar zmanjka

Stanovanjski kredit, ki je pogosta pot do lastnega doma, je danes enostavnejša. Ob ustrezni kreditni sposobnosti, zavarovanju in predložitvi izjave o namenski porabi sredstev ali predračunov se lahko s kombinacijo stanovanjskega in potrošniškega kredita pokrije celotna vrednost naložbe. Kreditno sposobnost dokazujete s plačilnimi listi zadnjih 12 plač ali z odrezki od pokojnine, kjer večina bank upošteva tudi prevoz na delo in malico. Pri slednjem je treba upoštevati tudi določeno tveganje bolniške odsotnosti ali letnega dopusta, ko prilivov iz tega naslova ni. Stanovanjski kredit se lahko zavaruje s poroštvom, z zavarovalno polico ali zastavno pravico na nepremičnini, ki mora praviloma biti v Sloveniji. Namen porabe sredstev iz naslova kredita se dokazuje s kupoprodajno pogodbo, predračuni izvajalcev ali drugimi dokazili o namenski porabi kredita.

Fleksibilnost v času gradnje ali selitve