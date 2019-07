Samo ta konec tedna je policija zaradi nezakonitega prestopa meje obravnavala 231 migrantov. Največ na območju novomeške in koprske policijske uprave.

V Ilirski bistrici, tik ob železniški progi, ki je priljubljena oreientacijska točka tudi ilegalnim prebežnikom, se vsak teden znajde kakšen nov odpadek. Spalne vreče, nahrbtniki in oddeje. Ostanki zdravil, celo lasje.

Več kot 300 odlagališč odpadkov, ki so jih za seboj pustili ilegalni prebežniki, naj bi že imeli v bistriški občini, marsikateri lastniki vikendov, ki se ob migrantskih poteh pogosto soočajo z vlomi, so že vrgli puške v koruzo. Ljudje ilegalce prijavljajo, policisti se jih trudijo izslediti, migrantski pristisk in kadrovsko pomanjkanje tako v policiji kot vojski pa sta prevelika.



Kaj pa bi za Slovenijo pomenilo, če bi Hrvaška vstopila v schengen? Bi bila Slovenija razbremenjena varovanja meje? Bi bilo ilegalnih migracij manj, ali celo več?



"Če se schengen prenese na Hrvaško, bo varovanje meje zanesljivo boljše. Slabše ne more biti, in še vedno ima Slovenija možnost zavarovati meje, kot jih varuje sedaj. Ker, če pogledamo objektivno; Avstrija ima na slovenski meji tudi vojake, pa nihče temu ne oporeka resno," je povedal Boštjan Perne, strokovnjak za varnostna vprašanja.



Pred časom so se policistom pridružili vojaki tudi na Bistriškem. Mešane patrulje so tako na območju koprske policijske uprave ta konec tedna prijeli 68 ilegalnih prebežnikov. Za izpolnjevanje standardov varovanja zunanje meje Evrospke unije je hrvaška dobila 120 milijonov evrov. In za povrh se bodo lahko učili na naših napakah.



"Bi jo morali varovati, kot to nam to določa schengen, pa enostavno zato nismo namenili dovolj sredstev in ljudi. Vsekakor lahko pričakujemo, da bo Hrvaška v schengnu še bolj skušala zavarovati meje," je še dodal Perne. Seveda pa ne moremo pričakovati, da bi bilo z vstopom Hrvaške v Schengen konec tudi ilegalnim migracijam.