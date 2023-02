'Če se trendi ne bodo obrnili, bomo v izobraževanju tam, kjer smo danes v zdravstvu'

Štrukelj je prepričan, da vlada njihovih zahtev ne jemlje resno in da je izobraževanje kot problem v državi ne zanima. "Še več, na nek način sporoča vsem zaposlenim, ki so glasovali za stavko, da so njihove zahteve povsem nepomembne in da se z njimi ne bo resno ukvarjala," je opozoril.

Ob tem je spomnil, da je več kot 38.000 zaposlenih 9. marca izglasovalo stavkovne zahteve v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Kljub temu, da je vlada v koalicijski pogodbi zapisala, da bo takoj ob nastopu mandata začela reševati odprte stavke v javnem sektorju, in sicer v vzgoji in izobraževanju ter zdravstvu, se to v vzgoji in izobraževanju po njegovih besedah ni zgodilo, medtem ko je bil podpisan stavkovni sporazum v zdravstvu.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj je na današnji novinarski konferenci pojasnil bistvena stališča, povezana z napovedjo novega plačnega sistema in razmerami v pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma, ki ga je treba skleniti na podlagi "aktivne splošne stavke v vzgoji in izobraževanju".

Ta ignorantski odnos vlade do zahtev Sviza se po njegovih navedbah spreminja v izrazit "gnev in bes" nad tem, do kakšnih razlik je prišlo pri posameznih dejavnostih. Ob tem je izpostavil nekaj zgovornih podatkov in še enkrat opozoril na povprečno plačo v vzgoji in izobraževanju, ki je v primerjavi z zdravstvom in državno upravo najnižja, čeprav je izobrazbena struktura v vzgoji in izobraževanju daleč najvišja.

Nadaljevanje stavke

"Sviz bo pri sklenitvi stavkovnega sporazuma vztrajal, in kot kaže, bomo morali tudi tej oblasti pokazati, da se iz zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ne bo norčevala," je bil jasen Štrukelj.

Sviz je že za danes popoldne sklical sejo glavnega odbora, ki bo sprejel odločitev o sklicu glavnega stavkovnega odbora. Ta bo odločal o nadaljevanju stavke, kajti to je po njegovem mnenju edino, kar jim še ostane, če ne želijo tej državi povzročiti velike škode, če bodo stvari ostale take, kot so.

Štrukelj je jasno povedal, da dokler ne podpišejo stavkovnega sporazuma, za Sviz novi plačni sistem ni sprejemljiv, ker se anomalije iz obstoječega plačnega sistema prenašajo v novega. "Nismo pripravljeni teh zaostankov nositi v nov plačni sistem. Zato bomo pri sklenitvi stavkovnega sporazuma za vsako ceno vztrajali z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo," je poudaril.