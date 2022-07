V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar! Zelo hitro namreč lahko pride do vročinskega udara, za kar so še posebej dovzetni otroci in starejši. Temperatura otrokovega telesa se dviguje 3 do 5-krat hitreje od temperature telesa odrasle osebe.

Ne vozite dehidrirani! Vozniki motornih vozil naj imajo pri sebi vedno dovolj tekočine zase in za sopotnike. Zadostna količina vode je nujna tudi v primeru zastojev. Na avtocestah in hitrih cestah v primeru zastojev vedno ustvarite prostor za reševalni pas. Ta je nujen za pravočasen dostop intervencijskih služb.

Prezračite in ohladite vozilo, preden se odpeljete Če je vaše vozilo parkirano na soncu, se v njem temperatura hitro lahko dvigne tudi na več kot 50 stopinj Celzija. Če se usedete v razbeljen avto, bo vročina na vas delovala zelo obremenilno, imela bo močan vpliv na vaše psihofizično stanje in lahko še poslabša zdravstvene težave ali povzroči utrujenost. Zato pred odhodom avto dobro prezračite in ohladite s klimatsko napravo. Ne ustvarjajte prevelikih temperaturnih razlik med zunanjim ozračjem in kabino vozila. Priporoča se temperaturna razlika okrog 10 stopinj Celzija.

Poskrbite za senčenje

Močni sončni žarki ter bleščanje lahko voznike motornih vozil, kolesarje in pešce za trenutek zaslepijo, s tem pa se pojavi tveganje za nastanek neljubih situacij. Poskrbite za primerno zasenčenje. Posebej pozorni bodite, če se zjutraj odpravljate proti vzhodu in zvečer proti zahodu, saj je tedaj bleščanje lahko najbolj moteče. Če uporabljate sončna očala, ne pozabite, da jih je pred predorom potrebno odstraniti.

So vaša stekla očiščena?

Pred odhodom na pot, posebej daljšo, dobro očistite tako zunanjost kot notranjost vetrobranskega stekla avtomobila, ob tem pa preverite količino tekočin v avtomobilu, poleg tiste za pranje stekla, še hladilno in zavorno tekočino ter motorno olje.

Ste utrujeni? Nikar za volan!

Tako na daljši kot na krajši vožnji je za vse udeležence v prometu ključna spočitost. Ko se pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe počitka ali izgube pozornosti, se je potrebno v najkrajšem možnem času na varnem mestu ustaviti ter poskrbeti za ustrezno psihofizično stanje. Daljše vožnje so ob visokih zunanjih temperaturah fizično in psihično naporne, utrujenost in zaspanost močno povečata možnost za nastanek prometne nesreče. V primeru, da je na potovanju več oseb z veljavnim vozniškim dovoljenjem, si vožnjo razdelite, s tem tudi zmanjšate tveganje za vožnjo pod vplivom utrujenosti ali zaspanosti.

KS 90: Zaradi vročine je izrazito ogrožena vsaj polovica vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije

Oglasili so se tudi v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 in opozorili, da so visoke temperature še posebej nevarne za zdravje in varnost starejših delavcev (nad 50 let), ki jih je med vsemi delovno aktivnimi v Sloveniji po podatkih Sursa za mesec maj 2022 dobrih 31 odstotkov (287.529), kronične bolnike, ki se zdravijo z določenimi zdravili, delavce s čezmerno telesno težo ter delavce, ki opravljajo delo na prostem. "Z veliko gotovostjo lahko torej govorimo o tem, da je ob visokih zunanjih temperaturah, ki jih trenutno ponovno doživljamo, izrazito ogrožena vsaj polovica vseh delovno aktivnih v Republiki Sloveniji z vidika varnosti in zdravja pri delu," opozarjajo.

Zato apelirajo na delodajalce, da ob vročinskem valu povzamejo ustrezne ukrepe, ki gredo v smeri zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. "Ob tem bi radi opozorili, da že vsaka stopinja Celzija nad 25 stopinj Celzija v delovnem okolju pomeni dvoodstotno izgubo produktivnosti oziroma pri temperaturah nad 27 stopinj Celzija pa se predvsem pri predelovalnih dejavnostih delovna storilnost z vsako stopinjo zmanjša za celo od štiri do devet odstotkov. Zato ni prav nobenega razumskega argumenta, da delodajalci v teh 'pasje vročih dnevih' ne bi končno dali na prvo mesto zdravje in varnost zaposlenih pred lastnih profitom," so ostri.