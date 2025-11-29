Če se vam decembra izteče vinjeta, še ne hitite z nakupom nove

Podaljšanje velja za vse letne e-vinjete z veljavnostjo na dan, 1. december 2025, ne glede na cestninski razred ali državo registracije vozila.

Uporabniki, katerih letna vinjeta poteče do vključno 30. novembra, morajo za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja kupiti novo elektronsko vinjeto. Če bo nova letna vinjeta začela veljati do vključno 1. decembra letos, se bo njena veljavnost prav tako samodejno podaljšala za štiri mesece.

Letne elektronske vinjete, ki bodo imele začetek veljavnosti 2. decembra letos ali kasneje, bodo veljale 12 mesecev, kot je to veljalo do sedaj, so spomnili na Darsu.