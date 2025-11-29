Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Če se vam decembra izteče vinjeta, še ne hitite z nakupom nove

Ljubljana, 29. 11. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
4

Uporabnikom avtocest, ki se jim z decembrom izteče letna e-vinjeta, še ni treba hiteti z nakupom nove. Tistim, ki bodo vključno s ponedeljkom še veljale, se namreč veljavnost podaljšuje za štiri mesece. Letne e-vinjete, ki bodo začele veljati 2. decembra ali kasneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev. Podaljšanje bo Dars izvedel samodejno.

Podaljšanje velja za vse letne e-vinjete z veljavnostjo na dan, 1. december 2025, ne glede na cestninski razred ali državo registracije vozila.

Uporabniki, katerih letna vinjeta poteče do vključno 30. novembra, morajo za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja kupiti novo elektronsko vinjeto. Če bo nova letna vinjeta začela veljati do vključno 1. decembra letos, se bo njena veljavnost prav tako samodejno podaljšala za štiri mesece.

Letne elektronske vinjete, ki bodo imele začetek veljavnosti 2. decembra letos ali kasneje, bodo veljale 12 mesecev, kot je to veljalo do sedaj, so spomnili na Darsu.

Vinjete
Vinjete FOTO: Aljoša Kravanja

Veljavnost letne vinjete je mogoče preveriti na spletni strani Darsa (https://evinjeta.dars.si/selfcare/sl/check-validity/request), za pomoč pri uporabi spletne trgovine e-vinjet ali pri nastavitvi opomnikov o poteku veljavnosti e-vinjete pa se lahko uporabniki kadar koli obrnejo na klicni center Darsa na številko +386 1 518 8 350. Klicni center je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, še navaja Dars.

Podaljšanje za dodatne štiri mesece je enkraten ukrep. Vlada ga je predlaga oktobra, DZ pa potrdil v začetku tega meseca. Po pojasnilih ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek gre za nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah. "Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu," je ob glasovanju o podaljšanju vinjet izpostavila ministrica.

dars vinjeta
Naslednji članek

'To, kar se dogaja v Belorusiji, je državljanska vojna'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
29. 11. 2025 10.32
Od 2. decembra 2025 dalje bodo uporabniki na spletni strani upravljavca DARS lahko preverili nov datum poteka veljavnosti letne vinjete.
ODGOVORI
0 0
Verus
29. 11. 2025 10.21
Poznavajoč kakovost dela zaposlenih na raznih uradih, bo kup kazni, ker ne bo pravih evidenc. To bo še cela štala okoli teh vinjet. Boste videli - tudi tokrat bom imel prav! V podjetjih so zaposleni "najcenejši" kadri, običajno ljudje, ki dela ne opravljajo zavzeto in disciplinirano, so bili pa na razgovoru "timski".
ODGOVORI
0 0
Verus
29. 11. 2025 10.23
Danes bo minus, čez tri mesece bom pa pisal "a sem vam lepo pisal, pa ste mi delili minuse" - kot vedno. Tako recimo že beremo o opozorilih Evrope Sloveniji, o čemer sem pisal mesec, dva nazaj, pa sem bil deležen salv žaljivk, ponižanja, vse, samo človek ne. Slovenijo pesti kluster težav, ki komplicira dan številnim. Lahko si pa zatiskamo oči in se delamo, da je vse ok.
ODGOVORI
0 0
modrook
29. 11. 2025 09.58
+2
Kupil maja letos, pol do septembra ni problema :)
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385