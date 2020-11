'Če si pijan in za volanom ubiješ dva človeka, to ni nesreča'

V Sloveniji vsako tretjo nedeljo v novembru zdaj že tradicionalno (letos štirinajstič) obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Kot so sporočili iz zavoda Varna pot, je slogan letošnjih aktivnosti Spominjajmo se preminulih, pomagajmo preživelim in ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev . Čeprav je letošnje leto na nek način podrejeno ukrepom za zajezitev širjenja epidemije bolezni covid-19, pa so kljub temu pripravili številne aktivnosti po šolah, vrtcih, lokalnih skupnostih in državnih organih, organizirane pa so večinoma virtualno, ob tem sporočajo z Zavoda.

So se pa ob tem v zavodu Varna pot dotaknili tudiponedeljkove novice, da je ljubljansko višje sodišče razveljavilo sodbo Janu Korošcu, ki je marca lani na Dunajski cesti v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva pešca. V času prometne nesreče je imel Korošec v krvi 2,1 promila alkohola, pa tudi različne prepovedane snovi.

"Ko nas kot posameznike in družbo zapusti zdrav razum, v državi pa desetletja ni in ni politične volje za učinkovito zakonsko ureditev področja alkohola in prepovedanih substanc v cestnem prometu, za lastno senco preračunljivosti ponikne še strokovna volja in znanje uradnikov, nas lahko vse le razžalosti. Bojim se dejstva, da je lahko na mestu dveh nedolžnih pokojnih pešcev kdorkoli izmed nas. Pa ne, da je z gospodom, ki po poročanju medijev niti ni vedel, ali je pil ali se drogiral pred, med ali po vožnji nekaj narobe. On bo žal svoj delež odgovornosti po lastni presoji nosil v sebi. Nekaj je narobe z nami!" je zapisal predsednik zavoda Robert Štaba.

Po njegovih besedah kot družba nikakor ne bi smeli dopuščati, da "dvomi izpodrinejo bistvo dejanja". "Dva nedolžna človeka sta umrla, ostala na cesti, ker je povzročitelj odpeljal s kraja, pijan in pod vplivom drog. A njemu po slovenski zakonodaji ne zmoremo dokazati naklepa. Naklepa za kaj, dragi in 'lubi Slovenci'? V prenekaterih državah EU so že pred desetletjem iz zakonodaje varnosti cestnega prometa črtali izraz 'nesreča' in ga nadomestili z izrazom 'trčenje', kajti zavedajo se, da katastrofalno trčenje v navedeni prometni 'nesreči', nima ničesar skupnega s pojmovanjem nesreča!" je zapisal Štaba.

"Solze mi polzijo po licih, ko se mi izriše boj staršev in številnih drugih, ki so izgubili svoje bližnje zaradi alkohola in se izpostavili v javnosti zgolj in samo v dobro vseh nas. Spominjam se učiteljiceMarjane, ki ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč leta 2009 na Prešernovem trgu v Ljubljani, pojasnila vsem dvomljivcem, zakaj nagovarjamo odgovorne in politike k spremembi zakonodaje in jih spodbujamo k ukrepom za večjo varnost, za dobro vseh: 'Včeraj se je prometna nesreča pripetila njim, danes nam in ne želimo si, da bi se jutri pripetila vam.' Poleg njenega sina Petrasta v vozilu umrli še Tjaša in Nataša, hudo poškodovana pa je ostalaNeja," je Štaba spomnil na prometno nesrečo, ki jo je prav tako povzročil pijani voznik.

Čeprav je od takrat minilo že 11 let in se je "zamenjalo že nekaj vlad, poslancev in uradnikov", zakonodaja ostaja bolj ali manj ista, je še opozoril predsednik zavoda Varna pot. "Še vedno je polna lukenj, ruši vrednote, vzgojo, kulturo, medsebojno sožitje v prometu, spoštovanje, kvaliteto zdravja in svetost življenja. Predvsem pa v zadostni meri ne ločuje plevel od zrnja, objestnežev od normalnih voznikov, prekrškov od hudih kaznivih dejanj ..."

"V Sloveniji alkohol in droge niso vzrok za nastanek prometne nesreče"