Če si želite kariero in ne le službe, ste na pravem mestu

Vendar izdelujemo več kot le stroje. Smo inženirji zaupanja – v središču vsega, kar počnemo, so pacienti in medicinsko osebje, ki imajo popolno zaupanje v naše naprave.

Štiri minute od avtocestnega izvoza Grosuplje vzhod, ob robu industrijske cone, boste zagledali novo sodobno poslovno stavbo podjetja Belimed. Belimed je slovensko podjetje v švicarski lasti, ki že 30 let izdeluje pomivalne sisteme, sterilizatorje in dezinfekcijske stroje vrhunske kvalitete. Stroji, izdelani v našem podjetju, ščitijo življenja pacientov in bolnišničnega osebja v bolnišnicah po vsem svetu.

Naša zgodba o uspehu

30 let je že od naše ustanovitve v Sloveniji. Od začetnih korakov v letu 1991 s 26 zaposlenimi stalno rastemo. Največjo rast smo zabeležili leta 2016, ko smo kolektiv okrepili s 130 dodatnimi sodelavci. Pandemija COVID19, ki zadnji dve leti kroji naša življenja, je še okrepila naše poslovanje in nam ponudila nove priložnosti za rast. Trenutno naša ekipa šteje 250 zaposlenih, a jo bomo zaradi vse večjega povpraševanja po naših strojih do konca leta 2021 povečali za 10 %, ne le v proizvodnji ampak na ravni celotnega podjetja.

V vsem obdobju razvijamo svoja znanja, uspešno vpeljujemo in izmenjujemo dobre poslovne prakse, kar so prepoznali tudi naši lastniki v Švici. Zato so nam v Grosupljem zaupali vzpostavitev prvega kompetenčnega centra za vodenje računovodskih storitev znotraj Skupine Belimed. Zaradi velikega uspeha tega projekta načrtujemo odpiranje dodatnih kompetenčnih centrov, ki bodo delovali v mednarodnem poslovnem prostoru.

Kdaj so vam nazadnje zaupali tako pomembno nalogo, kot je varovanje zdravja ljudi po vsem svetu?

Delo v Belimedu ima posebno poslanstvo in smisel. Vsak zaposleni s svojim delom doda enako pomemben košček v mozaiku graditve zaupanja uporabnikov v naše stroje in naprave:

- načrtovanje naših strojev in prilagoditve potrebam strank,

- izbor kakovosti nerjaveče pločevine,

- kako je pločevina razrezana in upognjena,

- preciznost pri varjenju posameznih sklopov, tako komor kot cevovodov,

- način brušenja in poliranja,

- pravilna montaža mehanskega in električnega dela naših naprav,

- kako napravo zapakiramo in jo varno pripeljemo do stranke

- in nenazadnje, kako je naprava pri stranki inštalirana in pripravljena na uporabo.

Ko je proces izdelave naše naprave zaključen, je uspeh vseh zaposlenih, da stroj pri stranki deluje nemoteno, da so kirurški inštrumenti, posode, epruvete in druga bolnišnična oprema brezhibno sterilizirani in dezinficirani, torej varni za uporabo pri ljudeh, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in oskrbo. Zato smo vsi zaposleni v Belimedu INŽENIRJI ZAUPANJA.