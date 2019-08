'Če Slovenci ne bomo imeli prepričanja o naši identiteti, ne bomo dolgo obstali'

Pot do pomembnega mesta v mednarodni literaturi sicer nikakor ni bila preprosta, je danes poudaril Boris Pahor , njegove knjige so v predalih založnikov samevale tudi po leto, dve.

Pahorjevo najbolj znano delo je zagotovo Nekropola iz leta 1967, ki opisuje njegovo taboriščno izkušnjo. V francoščini nosi ta njegova taboriščna pripoved naslov Pèlerin parmi les ombres ali Romar med sencami. Namenoma. Ko je namreč Pahor preveril, koliko "nekropol" v francoščini že obstaja, jih je bilo že enajst. In tako je Nekropola postala Romar med sencami. "Točno to sem namreč v taborišču tudi bil," je povedal Pahor in se spomnil taborišča, kjer so med drugim zdravniki z veliko vnemo secirali možgane in iskali razlike med možgani Judov in Nemcev.