Če Slovenija ne zapre predvidenih odlagališč, sledijo milijonske kazni

"Po sodbi sodišča EU, ki je bila izdana 28. novembra 2018, bi morali zapreti določena odlagališča. Predmet sodbe je bilo 21 odlagališč, od tega smo jih 13 uspešno s pomočjo upravljavca zaprli in izdali dovoljenja za zaprtje. Ostalo nam je še osem odlagališč, ki pač morajo slediti datumom zaprtja, kot so predvidena v okoljevarstvenem dovoljenju," razlaga Boltetova.

Sedem od teh osmih, to so Jelšane, Dolga Poljana, Izola, Dvori, Stara Gora, Stara vas in Dolga vas, moramo sanirati do konca prihodnjega leta, osmo, to je odlagališče Suhadole, katerega upravljanje je od Publikusa prevzela občina Komenda, pa do konca leta 2022. A pri zadnjem se zaradi neodzivnosti občine zapleta.

"Prvih sedem ima znane roke, ki jim morajo slediti. Inšpekcija jih redno nadzira, medtem ko Suhadole oz. občina Komenda, je v pogovorih bolj ali manj neaktivna. Želeli smo večjo aktivnost z njihove strani, da bi s skupnimi močmi pripeljali tudi to zadevo do zaprtja in s tem tudi do odločbe," pojasnjuje direktorica okoljskega direktorata.

Kazen, sestavljena iz pavšala in dnevih zneskov, lahko znaša več milijonov