Če Snebrčani ne bodo ukrepali, bi se hiše lahko začele posedati

Če prebivalci Sneberskega nabrežja ne bodo ukrepali, se lahko čez leto dni zgodi nova katastrofa, saj bi se hiše lahko začele posedati. Tako je po večurni analizi razmere v naselju povzela ekipa analitikov z biotehniške fakultete. Vlago v konstrukcijah so izmerili zunaj in znotraj stavb, še dovoljena meja je ponekod presežena za polovico. Zdaj bodo prizadetim poslali še pisne ugotovitve in navodila. Če želijo svoje domove ohraniti, je ključno, da stene čim bolj odprejo.

Potem ko so v ponedeljek v Sneberjah v fasade zavrtali luknje, iz njih pa se je vlila voda, so danes naselje urgentno obiskali analitiki z biotehniške fakultete. "Situacija je zelo resna. In če ne bodo ukrepali, bo čez eno leto katastrofa. Se bodo hiše začele posedati," je povedal Miha Humar s katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa na ljubljanski biotehniški fakulteti. Plesni je mogoče z lesa odpraviti, morebiten razrast gob pa bi ga, če jih ne bi odkrili v roku pol leta, ogrozil. Dobro je torej, da so stanovalci fasadne omete že samoiniciativno odprli. "Če bi ostalo zaprto, ne da bi lahko prišlo, bi prišlo do razkroja. Če bi ostalo zaprto, bi 100-odstotno propadlo," je povedal Humar.

icon-expand Obisk Šefica v Sneberjih FOTO: Luka Kotnik

Strokovnjaki so pojasnili, da je treba vse stene odpreti vsaj 20 centimetrov nad višino, do katere je segala voda. Humar je pojasnil, da zaradi plesni ne bo propadel noben objekt, večja težava so gobe. "Če bi mi tole zaprli, bi čez pol leta začele ven udarjati gobe, kar bi ogrozilo statiko. Če bomo les posušili in ga zaščitili, pa obstaja 99-odstotna možnost, da bo vse v redu," je dodal. Kdor je že odstranil notranji omet na zunanjih stenah, sicer lahko reže fasado le na delih, kjer je ta z notranje strani nedostopna. Na ta način se bo hiša presušila. Če bi fasado rezali vzdolž cele hiše z obeh strani, pa bi že tako krhko gradnjo lahko prav tako ogrozili. Kar domačini obžalujejo, je, da niso vsega razdrli že veliko prej – ker se namreč v prihodnjih dneh obeta dež, bijejo zdaj bitko še s časom. Uporabljajo tudi razvlažilce, da bi tako pospešili sušenje. "To bo treba zaščititi s polietilensko folijo, da ne bo spet močilo in da se ne dela dodatna škoda," je dodal Boštjan Lesar z biotehniške fakultete.