Če so bili med letom bolniško odsotni, so prejeli nižjo nagrado za uspešnost

Zagovorniku je diskriminacijo prijavil zaposleni na zavarovalnici, ki je navedel, da so delavci zaradi upravičenih odsotnosti z dela zaradi bolezni prejeli sorazmerno nižjo nagrado za poslovno uspešnost za leto 2021. Merila za obračun in izplačilo nagrade, ki jih je predstavil zaposleni, namreč določajo, da je nagrada sorazmerna prisotnosti na delovnem mestu v letu, za katerega jo je zavarovalnica izplačala. Višina nagrade se je zaposlenim znižala za vsak dan, ko so bili z dela bolniško odsotni, so zapisali v sporočilu za javnost.