Če so vaše pravice razbite in oplenjene vsak dan, lahko plenite tudi vi?

Samo nekaj ur po tej prireditvi je del naše skupine vklenjen pristal na policijski postaji. In to na prav spektakularen, ameriški način, kot si ga pač predstavljamo. Bili so na kosilu v lokalni piceriji, ko je pridrvelo več policijskih avtov, policaji pa so jih, popolnoma osuple in zgrožene, vrgli z obrazi na tla in vsem vklenili roke.

Kaj se je zgodilo? Nekdo od domačih gostov, ki so tudi sedeli v piceriji, je poklical policijo, ker se mu je zazdelo, da so morda teroristi.

Skoraj odveč je pripominjati, da so bili vsi aretirani temnopolti, večina iz afriških držav, nekaj iz azijskih. In prav nič jim ni pomagalo, da so bili med njimi izjemno ugledni novinarji, uredniki, vplivni lastniki medijev. Ali pa čisto sveža titula častnega občana.

Ob zdajšnjih nemirih v ZDA se je s pismom oglasil tudi igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.Med drugim piše, kako njegov temnopolti prijatelj, sicer profesor na fakulteti z nelagodjem odgovori na kakšen poznejši, večeren klic ali odpre sporočilo. Vedno se namreč boji, da bi lahko bile slabe novice o sinu, bratu, nečakih. In kako si sam, kot bel priviligiran moški sploh ne more predstavljati, kakšno je takšno življenje, vsakodnevna ameriška realnost, v kateri živi na milijone temnopoltih.

Če ne drugače, vsaj iz pop kulture poznamo zgodbe krivic, rasizma, nepravičnega obravnavanja le zaradi barve kože.