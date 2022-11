Če sporazuma ne bo, Sviz poziva k splošni stavki

V primeru, če na vladni strani ne bo pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma v delu, ki se nanaša na zaostajanje plač, naj glavni stavkovni odbor odloča o datumu za nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, so sklenili.

V uvodu drugega dne kongresa so delegatke in delegati razpravljali in sprejemali še predlagane programske usmeritve sindikata za mandatno obdobje 2022–2026. Gre za strateške cilje, ki jim bo sindikat v svojem prihodnjem delovanju namenil največ pozornosti in vsebujejo devet prioritet, med katerimi so tudi odprava plačnih nesorazmerij in anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice, reforma, ki utrjuje in krepi javno vzgojo in izobraževanje, strokovno avtonomijo učiteljstva in sodelovanje strokovnjakov praktikov pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega sistema, ter odprava razlogov za pomanjkanje pedagoškega in drugega strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja. Želijo si tudi boljšega vrednotenja dela in aktivno sodelovati v boju proti podnebnim spremembam.