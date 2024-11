Zapečateni dokumenti: 'Če starši potrebujejo vzorec, nimamo podlage, da ga izročimo'

Gordana Živčec Kalan še vedno zatrjuje, da podjetje GaiaCell nima nobenega interesa vzdrževati zapuščenih vzorcev propadle Biobanke. Kot pravi, je takoj pripravljena zagotoviti varen transport vzorcev, če se javi kdo, ki je vzorce pripravljen prevzeti. Kot je povedala, imajo starši, katerih last so vzorci, zdaj dolžnost, da se odločijo, kaj bodo z njimi naredili. "Vzorci se hranijo v tekočem dušiku, ne gre za domače hladilnike. To vzdrževanje ni poceni. Potrebujemo certifikate, tehnologije, tekoči dušik, račun za elektriko je več tisoč," je ponovila. Prepričana je, da je, ko je poskrbela za zapuščene vzorce, ravnala pravilno in etično. Dodala je tudi, da so morali za vzdrževanje usposobiti osebje.

Kot poudarja, zdaj čakajo odgovor ministrstva, kako naprej, dokumenti o vzorcih so namreč zapečateni. Kot trdi, je material trenutno varen in ga lahko shranjujejo, a potrebujejo čimprejšnje dovoljenje države in odločitev staršev, kaj želijo v prihodnje. Nadaljevanje shranjevanja namreč zdaj postaja nevzdržno, pravi. Kot izpostavlja, Biobanka ni plačevala niti zavarovanja vzorcev. "Mi lahko varujemo vzorce, ne moremo pa jih zavarovati."

Ob tem je naslovila težavo, da če kdo od staršev danes potrebuje vzorec, so ga sposobni izročiti, a za to nimajo pravne podlage razpolaganja. Kot je ocenila, je to stanje nevzdržno. So pa svojo opremo pripravljeni dati v najem podjetju Celica, ki bi moralo glede na sklep javne agencije za zdravila prevzeti vzorce in jim nuditi podporo. Celica ponudbe zaenkrat ni sprejela. Ministrstvo za zdravje o zadevi odloča več kot en mesec in takšno stanje se ne more nadaljevati, je povedala. "Staršem naj že povedo, kako se lahko odločijo. A tako ne gre več naprej. V objektu ne morem imeti več lastnine druge osebe. Ta oseba pa so starši, ki so lastniki teh vzorcev."

Kot pojasnjuje, lahko staršem trenutno odgovorijo le, da so vzorci na varnem, ostalih informacij pa ne smejo dajati.

Koliko želijo za hrambo vzorcev?

Več staršev, kot se bo odločilo za shranjevanje vzorcev pri njih, cenejša bo hramba in vzdrževanje vzorcev, pravi. Ta trenutek so, kot je razkrila, postavili ceno 0,66 centa na dan z vključenim DDV. Če pa se bodo starši odločili, da bodo vzorce prenesli drugam, pa Živčec Kalanova pravi, da morajo sporočiti kam, saj da morajo oni preveriti, ali je ta subjekt upravičen do tega, da jim to izročijo.