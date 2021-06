Kršenje ukrepov: kazen vam lahko odtrgajo od vračila dohodnine

Čeprav je ustavno sodišče v začetku meseca odločilo, da so številni odloki za preprečevanje širjenja okužb neustavno, med njimi tudi policijska ura in omejitve gibanja, se plačevanje glob za te prekrške še ni končalo. Nekatere državljane so presenetili poboti pri vračilu preplačane dohodnine, je prvi poročal Dnevnik. "Finančna uprava vrača dohodnino zavezancem, vedno preveri, ali ima takšen zavezanec kakšen dolg do finančne uprave," pojasnjuje Stojan Glavač s Finančne uprave.

Globe so bile pravnomočne pred odločitvijo ustavnega sodišča, pojasnjujejo na Fursu, da so prekrškarji zamudili priložnost, da bi se izognili plačilu kazni, pa meni tudi odvetnica Sanja Sega, ki v postopkih odprave glob zaradi vladnih odlokov zastopa več kot 30 strank. "To so tiste globe, ki so postale pravnomočne in jih pač niso plačali, hkrati pa niso izkoristili nobenega pravnega sredstva, tako da je to izplačilo zaenkrat neizogibno," razlaga Sega.