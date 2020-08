'Če to naredijo naši, ni nič narobe, če njihovi, je pa vse narobe'

"In potem pridemo do tistih 3,6 milijarde evrov, kolikor Slovenija vsako leto izgubi skozi korupcijo in ki bi jih lahko namenili za zdravstvo, šolstvo, še posebej v tem času," poudarja.

"In ko se nekateri sprašujejo, kaj bi komisija potrebovala – morda neka nova pooblastila, to pravijo tisti, ki bi KPK radi spremenili v represivni organ, ki bi ga nato spet nadzorovali tisti, ki so na oblasti," nadaljuje.

"Ustanovitev Komisije za preprečevanje korupcije je bila pogoj za vstop Slovenije v EU in zobje te komisije naj bi bili profesionalni mediji. Vendar ko je komisija ugotovila, da je ministrica trikrat kršila zakon, svoje vloge niso odigrali ne mediji, še manj pa stranka, kjer so jo kljub temu postavili za predsednico," je kritičen Dobovšek.

Dobovšek je v pogovoru za 24UR ZVEČER , potem ko je KPK objavila, da je v predhodnem preizkusu potrdila resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru gostovanj kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec , in uvedla preiskavo, ki je sicer razširjena na več oseb, izpostavil težave s korupcijo pri nas.

Se pa seveda postavi vprašanje, kaj, razen da poročajo, še lahko storijo mediji. "Preiskovalni novinarji v razvitih državah nosijo zgodbe vsak dan, preiskujejo in sami odkrijejo nova dejanja takšne osebe. Vidimo, da se pri ministrici dejanja kar kopičijo. Seveda mora medij potem nositi v javnost, pritiskati na volivce in doseči, da bodo takšne pojave kaznovali in bodo stranke same hotele, da oseba odstopi."

Seveda pa poznamo države, ki imajo veliko višjo politično kulturo. Irski evropski komisar je, sicer po nekaj dneh upiranja, odstopil, saj je kršil ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. "Razvite države imajo politično kulturo, imajo razvito pravno državo, ve se, da je treba vzpostaviti zaupanje med vodstvom in volivci, in če tega zaupanja ni, potem pade celotni sistem pravne države. In tukaj veljaki natančno vedo– če izgubijo podporo volivcev, ne bodo mogli več vladati. V Sloveniji se pa delimo na vaše in naše. Če to naredijo naši, ni nič narobe, če njihovi, je pa vse narobe. Kot vidimo v primeru ministrice–isti ljudje, ki so jo v prejšnji vladi napadali, jo zdaj branijo in obratno. Ta sistem pri nas ne deluje. "

Glede usode Pivčeve pa Dobovšek pravi, da "kot kaže, še vedno verjame, da volivci tega ne bodo kaznovali. Problem pa je, da pri nas 400 ali 500 evrov ni malo, korupcija pa je velika težava."