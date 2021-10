Če vam je CSD k izračunu letnih pravic štel covidne dodatke, se pritožite

Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Finančna uprava RS (Furs) podala pojasnilo, da so delodajalci poročali podatke na Furs, ta pa naj bi dodatke za delo v rizičnih razmerah izvzel pri letni odmeri dohodnine. Tako posledično ne bi bili vključeni v dohodke, ki jih Furs izmenjuje z drugimi organi. V avgustu pa se je zgodila napaka, saj so centri za socialno delo od Fursa prejemali tudi te podatke, so navedli na ministrstvu.

Kot so zagotovili, so o napaki nemudoma obvestili Furs, ki se je takoj lotil reševanja problema in nadgradil svoj informacijski sistem. Centri tako od 13. septembra dalje pridobivajo pravilne podatke od Fursa, torej brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah.