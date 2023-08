Če vam je voda odnesla dokumente, jih lahko zamenjate kjerkoli

V obsežnih poplavah so se poškodovali, uničili ali pogrešili tudi osebni dokumenti. V primeru, da ste ostali brez njih, jih je mogoče zamenjati na katerikoli upravni enoti po Sloveniji, obvešča vlada. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega osebnega dokumenta je enak kot za pridobitev novega, a so osebe v primeru izrednih okoliščin, kot so tudi poplave, upravičene plačila upravne takse.

Ta za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let znaša 14,10 evra, za osebno izkaznico 9,60 evra, za dovoljenje za posest orožja 31,70 evra, za orožni list za šport in lov pa 31,70 evra. Še vedno pa je treba plačati obrazec, ki za potni list znaša 34,57 evra, za osebno izkaznico 19,93 evra, za dovoljenje za posest in orožni list 16,20 evra, za vozniško dovoljenje 7,75 evra, za prometno dovoljenje pa 1,31 evra.

Izdaja novega dokumenta se bo obravnavala kot nujna vloga. Ob tem na ministrstvih za javno upravo, infrastrukturo in notranje zadeve izpostavljajo, da oprostitev plačila takse pri prometnih listinah velja le na upravnih enotah in ne tudi pri pooblaščenih registracijskih organizacijah, saj se pri njih za postopke obračunajo stroški za storitve in ne upravna taksa.