Če vam piše finančni minister, je to prevara

Na ministrstvu za finance ob tem še pravijo, da so o dogodku že obvestili pristojne organe, ki se bodo na dogodek ustrezno odzvali.

"Ob tem opozarjamo javnost na siceršnjo previdnost pri digitalnem komuniciranju in odzivanju na sumljiva sporočila, saj so digitalne prevare zelo pogoste,"še pravijo na finančnem ministrstvu.

In kako se lahko izognemo spletnim prevaram, ki na uporabnike ne prežijo le v obliki sporočil, poslanih z napadenih profilov? V nadaljevanju najdete nekaj priporočil Si-Certa.

1. Preverite, ali naslov sogovornika v korespondenci ustreza osebi ali instituciji, ki jo predstavlja.

2. Izdelkov in storitev, ki jih kupujete na spletu, ne plačujte s sistemom Western Union, saj ta ne omogoča sledenja nakazilu. Pri nakazilu preverite, ali bo denar nakazan v pravo državo.

3. Če ponudba izrazito odstopa od ostalih, poskušajte pridobiti mnenje o prodajalcu oz. ponudniku (v nekaterih primerih lahko najdete opise goljufij kar na spletu).

4. Ne uporabljajte spletnih povezav, ki so vam ponujene v korespondenci, oz. natančno preverite, ali vodijo na pravo spletno mesto.

5. Presodite, ali razlika v ceni pri nakupu pri ponudniku v tujini odtehta tveganje, ki ga pri tem prevzamete. Spore najlažje rešujete, če je ponudnik v Sloveniji oz. v EU, težje pa, če gre npr. za podjetje na Tajskem ali v Afriki.

6. Nikoli ne uporabljajte javno dostopnih računalnikov ("cybercafe") za dostop do svoje elektronske pošte ali celo e-bančnih storitev, gesla se lahko prestrezajo (z vednostjo lastnika računalnika ali brez nje). Elektronsko pošto pošiljajte s svoje naprave (pametni telefon, netbook, prenosnik), pri tem pazite, da je povezava šifrirana.

7. Če ste žrtev goljufije in je prišlo do oškodovanja, to prijavite policiji. Pozanimajte se na banki, kakšne so možnosti za preklic plačila.

8. Za tehnično pomoč pri izsleditvi pošiljatelja elektronske pošte in lokacije spletnega mesta se lahko obrnete na SI-CERT na elektronski naslov cert@cert.si.