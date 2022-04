Če vlada ne podaljša uredbe, bi lahko cena dizla dosegla 1,8 evra

Vlada je podaljšala znižanje trošarin na energente, in sicer za elektriko, pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin. Trenutna višina trošarin bo tako veljala še nadaljnje tri mesece do 31. julija. Če pa do konca tega meseca, torej do sobote, vlada ne bo podaljšala uredbe o najvišji prodajni ceni pogonskih goriv, se bosta po napovedih konec tedna bencin in dizel znova podražila.

Vlada se je za zdaj odločila le za en mesec podaljšati regulacijo cen kurilnega olja, danes pa je še za tri mesece ohranila tudi znižane trošarine. Trenutno veljavne trošarine, ki tako ostajajo nespremenjene do konca julija, znašajo za bencine, za dizel, za kurilno olje in za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje. Nespremenjena bo do konca julija ostala tudi trošarina za elektriko. PREBERI ŠE Višina trošarin za energente bo nižja še nadaljnje tri mesece Vlada pa vsaj do zdaj še ni podaljšala uredbe o najvišji prodajni ceni pogonskih goriv, torej dizla in bencina. Ta namreč omejuje ceno 95-oktanskega bencina na približno en evro petdeset na liter (1,503 na liter) in najvišjo ceno za dizel, kar je približno en evro 54 centov na liter (1,541 evra na liter). Čas se jim sicer izteka, take cene bodo le še do sobote. icon-expand Podražitev goriva FOTO: Adobe Stock In če do sobote uredbe ne bodo podaljšali, bodo cene po izračunih časnika Finance spet dosegle nove rekorde. Po teh izračunih bi se že v nedeljo liter bencina podražil za približno 10 centov, torej na 1,60. Liter dizla pa še več, za 15 do 30 centov, torej na približno 1,80 evra. In takšne podražitve bi lahko čutili že v nedeljo, če se vlada prej ne bi odločila za kakšne spremembe.