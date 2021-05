'Če vnetnih, luščečih se sprememb ne zdravimo, lahko vodijo v kožnega raka'

Večina kožnih rakov je ozdravljiva, sploh če je rak zgodaj diagnosticiran in zdravljen

Obstaja več oblik kožnega raka. Bazalnocelični in ploščatocelični sta najpogostejša, maligni melanom in sarkom pa sta redkejša, a sta bistveno agresivnejša. Slednja sta lahko usodna, če ju ne opazimo pravočasno."Primerov najnevarnejšega kožnega raka, malignega melanoma, je v Sloveniji med 500 in 600 na leto. Za to obliko je značilno, da je možnost preživetja, če raka odkrijemo in odstranimo v zgodnjem stadiju, 100-odstotna, če pa v nekoliko pozni fazi, lahko živimo zgolj še leto ali nekaj več,"je izpostavil primarij dr. Kralj.

Kot kažejo številne raziskave, je kožni rak povezan s sprožitelji, denimo s prekomernim sončenjem oziroma prekomernim izpostavljanjem UV-žarkom. Najpogostejše oblike bazalnoceličnega in ploščatoceličnega raka so zato na obrazu, čelu, pleši, uhljih, ramenih in zgornjih okončinah, torej na delih, ki so najbolj izpostavljeni soncu, je razložil primarij Boris Kralj in dodal: "Seveda pa pri obliki malignega melanoma igrajo pomembno in močno vlogo tudi genetski faktorji,ta oblika raka pa je lahko kjerkoli, tudi v pazduhah, pod nohti, v lasišču ..."

Okvare kože zaradi prekomerne izpostavljenosti soncu lahko vodijo v obliko kožnega raka

UV-žarki oziroma žarki sončne svetlobe so različnih valovnih dolžin, ki dosegajo Zemljino površino in s tem tudi nas oziroma našo kožo. UVA-žarki povzročajo rdečine in opekline, medtem ko so UVB-žarki škodljivi za kožo, saj povzročajo okvare celic, s tem pa povzročajo posledice na koži. "Te so lahko izražene v različnih oblikah, denimo kot suha, obarvana ali neelastična koža. Pri prekomerni izpostavljenosti se pojavijo tudi okvare, ki jih imenujemo solarne keratoze. To so vnetne, luščeče se spremembe, ki se ne zacelijo in pomenijo stanje pred rakom. Če jih ne zdravimo, vodijo v obliko kožnega raka," je opozoril dr. Kralj.