Če voznik na cesto ni gledal le 5 sekund, je pri 60 km/h 'na slepo' prevozil več kot 83 metrov

Agencija za varnost prometa (AVP) je predstavila izsledke nacionalne preventivne akcije o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu. Na vpadnicah v 11 mestnih občinah – Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Velenju – so šteli voznike, ki so za volanom telefonirali.

Rezultati bi nas morali skrbeti. V samo štirih urah – dveh urah jutranje in dveh urah popoldanske prometne konice – so zabeležili kar 1.482 takih voznikov. Več kršiteljev, skupaj kar 841, je bilo v popoldanski prometni konici.

Štetje je potekalo 27. januarja in čeprav so izbrali čas konic, se moramo hkrati zavedati, da je bila zaradi epidemioloških ukrepov gostota prometa manjša kot običajno. V dvotedenski akciji, imenovani Varno brez telefona, je sicer Policija ustavila 3.590 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon.

Uporaba telefona med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče

Mobilni telefoni so že vrsto let eden glavnih motilcev pozornosti v prometu. "V zadnjih devetih letih (2012–2020) je Policija ugotovila za kar 100 odstotkov več kršitev s področja uporabe mobilnega telefona med vožnjo," opozarjajo na AVP. Če so jih leta 2012 našteli 18.189, so jih leta 2020 že 36.771. Največ kršiteljev (28,5 odstotka) je bilo v starosti od 35 do 44 let, sledijo stari od 25 do 34 ter od 45 do 54 let. Obe skupini sta odgovorni vsaka za petino ugotovljenih kršitev.