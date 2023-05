'Če vse prepustimo naravi, se sprijaznite, da bodo določene vrste izginile'

Nutrija, ki sodi med lovne vrste, odlov pa je dovoljeno izvajati vse leto, je v Sloveniji tujerodna in invazivna vrsta, s svojo pojavnostjo, prisotnostjo in širjenjem pa ogroža ekosisteme ter avtohtone živalske in rastlinske vrste. Razširjena je predvsem v porečjih Ljubljanice in Rižane, vedno več pa jih zaznavajo tudi ob Savi in Muri.

Točno število nutrij na območju Slovenije ni znano, se je pa v zadnjih desetih letih njihovo število podvojilo ali celo potrojilo in osvajajo vedno nova območja. Po podatkih Lovske zveze Slovenije je bilo lani iz narave odvzetih 715 nutrij, v letih 2021 in 2020 pa 570 oz. 532, a zgolj z rednim lovom nutrij ni mogoče več omejiti, je opozoril direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Na izvajanje naravovarstvenega ukrepa popolne odstranitve nutrije iz območja krajinskega parka se po njegovih besedah pripravljajo od septembra, ko jim je odločbo za to izdalo kmetijsko ministrstvo. Na podlagi te bodo nutrije po novem lovili tudi s pomočjo pasti živolovk.

Z izvajanjem odlova bodo po pričakovanjih začeli v roku enega meseca izključno na območju krajinskega parka oz. natančneje v občinah Ig, Vrhnika in Brezovica. Trenutno imajo 20 pasti živolovk, računajo pa, da bo pri izvajanju odlova skupno sodelovalo pet lovskih družin. Po njihovih pričakovanjih bodo glede na njihovo številčno stanje dnevno odlovili 20 nutrij. Te bi lahko nadalje uporabili tudi za prehrano drugih živali, saj so nutrije zdrave.