Če že nimamo snega, imamo vsaj sonce in tako bo ostalo do nadaljnjega

Sončno vreme, ki se je začelo že pred prazniki, nas bo spremljalo tudi v tem tednu, večje spremembe vremena pa ni pričakovati niti v prihodnjem tednu. Zasluga za tako stabilno vreme gre tako imenovanemu azorskemu anticiklonu, ki je v zadnjih tednih zelo močan in prav nič ne kaže, da bo kmalu popustil.

Po zaslugi trdovratnega anticiklona se cikloni z izrazitejšimi frontami in padavinami že dalj časa usmerjajo na robove stare celine, kar Skandinaviji ob vetrovih iznad Atlantika prinaša precej toplo zimo. V manjšem norveškem mestu Sunndalsora so tako v četrtek zjutraj izmerili zelo nenavadnih 19 stopinj Celzija, kar je celo dve stopinji več, kot je tu povprečna popoldanska temperatura v poletnem času. Drugod po celini so temperature zaradi pogoste inverzije bolj raznolike. Najhladnejši zrak se pogosto zadržuje po najnižjih delih dolin in kotlin, medtem ko je že nekaj sto metrov višje občutno topleje.

Sonce nas bo spremljalo tudi v prihodnjih dneh, le po nekaterih nižinah se bo ob dopoldnevih zadrževala megla. FOTO: Dreamstime

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved? Temperaturni obrat pri nas običajno spremlja megla, ki pa je je bilo v zadnjih dneh presenetljivo malo, saj se je pojavila le v delu Ljubljanske kotline in Pomurja. Danes megle ne pričakujemo nikjer po Sloveniji, tako da bo dan od jutra do večera obsijan s soncem. Oblakov na nebu skoraj ne bo, le občasno nas bo od severa prešlo nekaj tanke oblačne koprene. Po gričevjih vzhodne Slovenije bo popoldne zapihal šibak južni veter, ob morju maestral, drugod pa omembe vrednega vetra ne pričakujemo. V primerjavi z včerajšnjim dnem se bo danes v višinah za okoli pet stopinj ogrelo, po nižinah pa za prav toliko ohladilo. V večjem delu Slovenije bomo tako izmerili od 3 do 5, na Primorskem pa do 10 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo sončen. FOTO: ARSO

Ob prehodu oslabljene hladne fronte je bilo včeraj v gorah zelo vetrovno. Na Kredarici so sunki severozahodnika dosegali 130 kilometrov na uro, kar je ob temperaturi –11 stopinj Celzija, ustvarjalo občutek mraza –28 stopinj Celzija. Danes bo vetra precej manj, kar pa ne velja za sonce, ki ga bo povsod v izobilju. Občutno topleje bo. Popoldne bo malo pod ničlo le še po najvišjih vrhovih.

Ob vetru s sunki do 130 kilometrov na uro in temperaturi zraka –11 stopinj Celzija je občutek mraza znašal kar –28 stopinj Celzija. FOTO: POP TV

Ob nadaljnjem dotoku toplega zraka v višine se bo v noči na torek krepil temperaturni obrat, ki ga bo po nekaterih nižinah lahko spremljala megla. Torkovo jutro bo po najnižjih delih dolin in kotlin mrzlo s temperaturami pod –5 stopinj Celzija, že nekaj sto metrov višje pa bo tudi za deset ali več stopinj topleje. Popoldne bo otoplitev deloma dosegla tudi nižine. V drugi polovici tedna nas bodo ob oslabljenih frontah, ki se bodo prek srednje Evrope pomikale proti vzhodu, občasno prešli pasovi povečane oblačnosti, kljub temu sonca ne bo manjkalo. Jutra bodo mrzla in po nekaterih nižinah meglena, popoldnevi pa za ta čas precej topli. Temperature se bodo predvsem v nekoliko višje ležečih krajih lahko povzpele nad 10 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: ARSO

Kaj je glavni razlog za tako milo zimo pri nas? Razvoj vremena pozimi je v veliki meri odvisen od dveh značilnih območij nad Atlantikom, kjer se razvijajo večji vremenski sistemi: anticikloni in cikloni. Po območju, kjer se nahajata, sta poimenovana azorski anticiklon in islandski ciklon. Ko sta okrepljena, se meja med toplim subtropskim in mrzlim polarnim zrakom pomakne severneje. Na tej meji pihajo močni zahodni vetrovi, ki nad Severno in Zahodno Evropo dovajajo topel in vlažen zrak ter preprečujejo, da bi se mrzel polarni zrak spustil v srednje geografske širine. Prav to se dogaja tudi v zadnjih tednih. V višjih legah je neobičajno toplo, v nižjih legah pa so temperature zaradi pogoste inverzije bližje povprečja za ta čas, kar kljub pomanjkanju snega marsikje ustvarja pravi občutek zime.