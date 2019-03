'Če želimo mir, moramo biti resni glede obrambe'

Slovenija letos praznuje 15. obletnico vstopa v zvezo Nato, enega najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev, ki si ga je zadala mlada država še v 90. letih prejšnjega stoletja. V zadnjih desetih letih so se varnostne razmere v naši regiji in širše zelo spremenile. Evropa je večino let po koncu hladne vojne krčila obrambne proračune, zadnjih nekaj let pa se, predvsem zaradi dejanj Rusije in razmer na Bližnjem vzhodu, ta trend obrača. O pomembnosti vlaganja v obrambo in zagotavljanja visoke stopnje varnosti smo se pogovarjali s Camillom Grandom , ki je namestnik generalnega sekretarja zveze Nato, odgovoren pa je za investicije v obrambo.

Kako bodo spremembe v varnostnem okolju na Balkanu in v regiji vplivale na Slovenijo?

Pomembno je poudariti, da bodo naša dejanja učinek imela čez deset let. Ne gre za to, da nismo deležniki v razvoju dogodkov in je prihodnost neodvisna od naših dejanj. Če naredimo prave korake, je mogoče in tudi verjetno, da bomo zagotovili mir, blagostanje in stabilnost v Evropi. A to pomeni, da moramo biti glede obrambe in varnosti resni, da ne bomo dvigovali različnih apetitov zunanjih sil, da bi se igrale z našimi usodami.

Te igre se lahko dogajajo na naših mejah, tukaj govorim o Rusiji in dogodkih v Ukrajini. Moramo gledati tudi onkraj naših meja in pomagati pri demokratičnih političnih procesih na Zahodnem Balkanu. S takšnih razumevanjem varnostnega okolja bomo razumeli, da ne moremo biti zgolj opazovalci, in se na to pripraviti.

Kako je migrantska kriza spremenila varnostni vidik?

To je druga stvar, na katero moramo paziti. Na južnem delu Evrope so se zgodile in še nastajajo spremembe. Nestabilnost je bila ena ključnih stvari, že iz časa arabskih pomladi, ki je ustvarila številne napetosti v državah in tudi med državami. To je bil eden od razlogov za tok migrantov proti Evropi, kot smo to videli v primeru Sirije pred nekaj leti. Območje se hitro spreminja, in če upoštevamo, da v to okolje prihajajo še drugi akterji, se lahko še bolj zakomplicira. Kitajska postaja vse večji akter ne samo na regionalni, ampak tudi na globalni ravni, in moramo preučiti, kaj pomeni za Evropo in Nato, da imamo v Sredozemlju recimo kitajske ladje. Kitajci tudi vlagajo v infrastrukturo v Sredozemlju, vse to moramo preučiti in iskati dolgoročne rešitve in razumeti spremenjeno okolje z dodatnimi akterji.