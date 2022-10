Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, zato smo se o tej bolezni pogovarjali s tremi zdravniki na Onkološkem inštitutu. Kirurg dr. Erik Brecelj je povedal, da se, ko bolnika prvič seznanijo s to diagnozo, neredko zgodi, da se mu dobesedno stemni pred očmi, ne vidi in ne sliši, kaj mu zdravnik govori. Onkolog dr. Domen Ribnikar pove, da uspešno ozdravijo dobri dve tretjini pacientk z zgodnjim rakom dojke, pri četrtini pa se bolezen ponovi. In če pride do razsoja v oddaljene organe, je taka bolezen zaenkrat še vedno neozdravljiva. Vodja Oddelka za radiologijo dr. Nina Boc pa poudarja, da je vsak boj z boleznijo težak, in če želimo premagati raka, moramo biti bolj agresivni od njega. Zgodbe bolnikov se seveda dotaknejo tudi njih, prizna. "Ko se sprehodimo mimo bolnikov v čakalnicah Onkološkega inštituta, lahko vsak dan ugotovimo, da nimamo niti enega razloga, da bi bili nesrečni."

icon-expand O raku, ki vsako leto prizadene več kot 16 tisoč ljudi, smo se pogovarjali s tremi zdravniki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Svoje izkušnje so z nami delili dr. Erik Brecelj, dr. Domen Ribnikar in dr. Nina Boc. FOTO: 24ur.com

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk v povprečju zboli okoli 1400 ljudi, nekaj več kot 400 jih umre. Več kot 16 tisoč ljudi letno pa sicer zboli za rakom, zadnja statistika pravi, da jih je leta 2019 zaradi te bolezni umrlo več kot 6000. "Ko prvič bolnika seznaniš z diagnozo, se neredko zgodi, da se mu naenkrat dobesedno 'stemni' pred očmi. Ne vidi in ne sliši, kaj mu govoriš. Pogosto je zato treba razgovor ponoviti. Časa za to pa prevečkrat ni dovolj. V sodobnem zdravljenju ni samo zdravnik tisti, ki pojasni bolniku, kaj ga čaka pri zdravljenju. Pomembno je timsko delo. Tudi na Onkološkem inštitutu se vedno bolj trudimo, da se z bolnikom ukvarja tim, ne samo posamezen zdravnik. V tim so vključene različne specialnosti, od zdravstvene nege, fizioterapije, dietetike, klinične prehrane in še koga, odvisno od vrste tumorja. Zdravnik je samo del tima, ki spremlja bolnika na poti zdravljenja. Ni pomemben samo proces zdravljenja, vedno bolj je pomembna tudi rehabilitacija po zdravljenju. Zdravljenje postaja vedno bolj kompleksno. Tudi zato je pomembno, da so bolniki zdravljeni timsko," razlaga priznani kirurg dr. Erik Brecelj.

Po zadnji statistiki je ob koncu leta 2019 pri nas živelo 19.361 oseb, ki jim je bila kdaj v življenju postavljena diagnoza raka dojk. Samo v tistem letu je zbolelo 1583 oseb, od tega 1568 žensk in 15 moških. Če primerjamo podatke pred 15 leti, je takrat letno za to boleznijo zbolelo 1182 oseb.

Vsak bolnik z rakom ima seveda svojo zgodbo, svojo stisko, svojo izkušnjo. Tudi sama jo imam, o čemer sem na tej spletni strani že pisala. In tudi meni se je stemnilo pred očmi, ko so mi povedali, da imam raka. Ni mi sicer tega povedal dr. Brecelj, ki me je operiral, ampak mi je po punkciji to sporočila dr. Nina Boc. Samo ona ve, kako sem odreagirala. Nisem vedela, kako bom preživela to grozno novico. Težko je dojeti, kaj te čaka, še težje potem iti čez vse te faze zahtevnega in agresivnega zdravljenja, ki imajo na drugi strani še hude stranske učinke, ki te prav tako dotolčejo. V procesu zdravljenja te doleti vse – huda stiska, žalost, bolečine, strah, obup in negotovost, kako se bo vse skupaj končalo.

Stiske bolnikov se dotaknejo tudi zdravnikov, pravi naša sogovornica dr. Nina Boc, nosijo jih s seboj v življenju, tudi domov. "To nas vsak dan opozarja, kako se nam lastni plani lahko porušijo v času enega pregleda, ko izvemo slabo novico. Delo na Onkološkem inštitutu nas uči hvaležnosti, ki je korak do sreče; hvaležnost za službo, čeprav morda slabo, ampak če smo zdravi, si lahko poiščemo novo ... Hvaležnost za raznovrstne težave, ki jih imamo, kajti to lahko pomeni, da smo zdravi in jih bomo že nekako rešili ... Hvaležnost za čas, ko smo lahko z družino, četudi ni vedno samo rožnato ... Ko se sprehodimo mimo bolnikov v čakalnicah Onkološkega inštituta, lahko vsak dan ugotovimo, da nimamo niti enega razloga, da bi bili nesrečni. Dejstvo je, da število bolnikov z rakom v Sloveniji vsako leto narašča, vendar je zame to opomnik, da sem hvaležna za vsak dan, ko lahko pridem v službo, delam svoje delo, ki ga obožujem, in preživljam prosti čas obdana z ljudmi, ki jih imam rada."

icon-expand Dr. Nina Boc, dr.med, vodja Oddelka za radiologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. FOTO: arhiv Hippocratis Medico

Pri četrtini bolnic se bolezen ponovi "V splošnem danes ozdravimo okoli dobri dve tretjini pacientk z zgodnjim rakom dojke. Pri približno četrtini bolnic z zgodnjo boleznijo se bolezen kljub optimalni sistemski terapiji ponovi v obliki oddaljenih zasevkov. Če pride do razsoja v oddaljene organe, je taka bolezen zaenkrat še vedno neozdravljiva, lahko pa jo uspešno zazdravimo pri večini bolnic z modernimi zdravili, ki so odvisna od tipa bolezni in njene razširjenosti. Bolnice, ki zavrnejo uradno medicino oziroma z dokazi podprto sistemsko zdravljenje in se odločijo le za alternativne pristope, imajo v splošnem zelo slabo prognozo in moje izkušnje so take, da so vse bolnice, ki so se odločile za tovrsten pristop, žal umrle zaradi razsejane bolezni," razlaga Domen Ribnikar, specialist internistične onkologije.

Leta 2007 so za rakom dojk umrle 403 bolnice, v letu 2019 pa jih je umrlo 433. Od tega pred 15 leti 3 moški, pred tremi leti pa je umrlo 10 moških.

"Bolnice z rakom dojke se z boleznijo borijo zelo raznoliko, večinoma pa je v ospredju strah, včasih tudi jeza. Ob postavitvi diagnoze se vsi plani porušijo kot hišica iz kart. Spremenijo se prioritete in tudi cilji. Predvsem ni več možno natančno planirati življenja, treba je čakati na preiskave, nato čakati na rezultate, nato čakati na preglede pri zdravnikih, čakati na prosto posteljo za kemoterapijo ... Med vsem tem čakanjem je časa za razmišljanje preveč in vsa čustva dobijo še več pozornosti in večje razsežnosti. Prepoznavam predvsem jezo, zakaj sem zbolela, in strah, strah pred negotovo prihodnostjo, strah pred neuspehom terapije, strah pred operacijo, strah pred kemoterapijo, strah pred ponovitvijo. Torej, strah pred nečim, česar ne poznamo in je 'večje' od nas," pa doživljanje bolnic s to diagnozo opiše vodja Oddelka za radiologijo dr. Nina Boc in dodaja, da zdravniki bolnikom poleg strokovne obravnave pomagajo po svojih najboljših močeh, z empatijo, prijazno besedo in pozitivno naravnanostjo. Kirurg dr. Erik Brecelj poudarja, da je pri zdravljenju raka pomembno timsko delo različnih zdravnikov. "Vsak član tima bolnika na svoj način seznani z informacijam, ki jih potrebuje za zdravljenje. Zelo pomembno pa je tudi sodelovanje bolnika. Neinformiran bolnik težko sodeluje pri zdravljenju, saj ne ve, v kaj se spušča in kaj naj počne. So pa nekateri, ki ne želijo preveč informacij. Takšni bolniki ponavadi slabše sodelujejo pri zdravljenju. Zato se je treba truditi, da imajo bolniki na voljo čim več informacij in da pri zdravljenju aktivno sodelujejo. V mojih 20 letih dela se je na tem področju zgodil velik napredek. Dokazano je, da timsko delo in sodelovanje bolnika pripomorejo k boljšim rezultatom zdravljenja. Pri težjih operativnih posegih, ki na primer trajajo ves dan in pri katerih so možnosti zapletov velike, je sodelovanje bolnika pred operacijo in po njej nujno potrebno. Če se mi zdi, da bolnik tega ne zmore, je bolj varno, da ga ne operiramo," pojasnjuje dr. Brecelj.

icon-expand Kirurg na Onkološkem inštitutu dr. Erik Brecelj. FOTO: POP TV

V Sloveniji v povprečju letno odkrijemo več kot 16 tisoč rakov. V letu 2019 je zbolelo 8393 moških in 7685 žensk. Umrlo jih je 6285. Pred tremi leti je statistika zabeležila, da pri nas živi že več kot 121 tisoč ljudi, ki jim je bila kdaj postavljena diagnoza te bolezni.

"Najtežji del obravnave bolnic z rakom dojke je soočanje z neozdravljivo boleznijo" "Kar se tiče stisk bolnic, so te na več nivojih. Najprej, soočanje z diagnozo maligne bolezni, njeno prognozo in pa toksičnostjo sistemskega zdravljenja. V splošnem je še vedno čutiti, da so bolnice najbolj zaskrbljene zaradi neželenih učinkov citostatske terapije (kemoterapije), manj pa tarčne terapije (kot npr. biološka terapija s trastuzumabom). Pri mlajših bolnicah je v ospredju v prvi meri skrb za majhne otroke, neplodnost, negotovost glede poteka bolezni in kar precej neželenih učinkov, ne toliko kemoterapije, ampak hormonskega zdravljenja, ki ga bolnice s HR-pozitivnim rakom dojke prejemajo več let, to je vsaj 5 pa tja do 10 let," razlaga dr. Domen Ribnikar. "Najtežji del obravnave bolnic z rakom dojke pa je soočanje z neozdravljivo boleznijo pri pacientkah, ki imajo razsejani oziroma metastatski rak dojke. Te bolnice potrebujejo drugačno obravnavo kot bolnice z zgodnjim rakom dojke, ne le, kar se tiče sistemskega zdravljenja, ampak predvsem, kar se tiče medčloveških odnosov in empatije. Gre za posebej ranljivo populacijo bolnic, ki se glede na raziskave dostikrat počutijo osamljene, zapuščene. Zato je izrednega pomena, da si internist onkolog vzame primerno količino časa zanje," dodaja.

Prognoza raka dojke je v splošnem odvisna od bioloških oziroma genomskih značilnosti tumorja in kliničnih značilnosti, kot so velikost tumorja, status pazdušnih bezgavk, stopnja malignosti tumorja, prisotnost ER, PR in HER2 receptorja v tumorju, invazija v limfne žile okrog tumorja in podobno, pravi dr. Ribnikar. "Sistemsko zdravljenje raka dojke se je v zadnjih dveh desetletjih bistveno izboljšalo zaradi boljšega poznavanja biologije raka dojke. Danes se za sistemsko zdravljenje tako zgodnjega kot tudi metastatskega raka dojke odločamo na podlagi bioloških značilnosti tumorja pri posamezni bolnici, razširjenosti bolezni in značilnosti bolnic samih, kot so spremljajoče bolezni, biološka starost in preference."

icon-expand Dr. Domen Ribnikar, dr.med., specialist internistične onkologije na Onkološkem inštitutu. FOTO: Aleš Beno (Finance)

Strah pred stranskimi učinki agresivnega zdravljenja Vsi, ki nas je doletela ta diagnoza, smo bili zaskrbljeni zaradi stranskih učinkov zdravljenja, eni bolj, drugi manj. Tudi sama sem imela ogromno težav zaradi kemoterapije in zdaj še zaradi hormonske terapije, ki še traja. Z onkologom dr. Ribnikarjem to rešujeva na kontrolnih pregledih, kjer zdravniki pozorno preverjajo, kaj se dogaja v našem telesu med zdravljenjem in po njem. Te strahove pri pacientih pa seveda zaznajo tudi zdravniki. "Vsak boj z boleznijo je težak in če želimo premagati raka, moramo biti bolj agresivni od njega. Vse vojne se enkrat končajo in tudi zdravljenje se enkrat konča. Seveda beseda kemoterapija zbuja strah med ljudmi – lasje mi bodo izpadli, slabo mi bo, utrujena bom, uničena bom, kako me bodo sosedje gledali, ko bom brez las ... ampak za bolnike je najbolj pomembno, da se osredotočijo na cilj in sprejmejo zdravljenje kot del poti, ki jo morajo prehoditi, ta pa seveda ni lahka. Pot vedno spremljajo različna čustva, tudi negativna, večinoma tudi stranski učinki in slabo počutje, ampak pacienti hkrati ne smejo pozabiti, da so še vedno živi," pripoveduje dr. Nina Boc.

Pri moških nemelanomski kožni rak in rak prostate predstavljata vsak petino diagnoz raka, sledijo pljučni rak in rak debelega črevesa ter danke. Pri ženskah je najpogostejši nemelanomski kožni rak, sledi rak dojk, pljučni rak in rak debelega črevesa ter danke.