'Če želimo zdravo pitno vodo, potem morajo biti naši vodni viri zaščiteni'

S predlaganimi spremembami bodo po njihovem mnenju dovoljene nekatere izjeme, po katerih bi bila na vodovarstvenih območjih lahko dovoljena gradnja in delovanje naprav, namenjenih proizvodnim dejavnostim, v katere so lahko vključene tudi nevarne snovi in za katere je potrebno okoljevarstveno soglasje. Na vodnih in priobalnih zemljiščih tako predlagane spremembe omogočajo na primer gradnjo poslovnih objektov, parkirišč, stavb za promet itd., so zapisali v sporočilu za javnost. "Menimo tudi, da tako vsebina kot tudi način uveljavljanja tovrstnih sprememb zakona o vodah kršita evropsko vodno direktivo,"so izpostavili na današnji novinarski konferenci.

Prepričani so, da je nedopustno, da se spremembe zakona o vodah sprejemajo po skrajšanem postopku z oznako, da gre za manj pomembne spremembe predpisov. "Vsakršne spremembe, ki lahko vplivajo na stanje voda v Slovenji, ne morejo in ne smejo biti označene kot manj pomembne. Menimo, da je takšen predlog nezakonit, in zahtevamo redni zakonodajni postopek ter tehten, strokoven in natančen razmislek o predlaganih spremembah in njihovih dolgoročnih posledicah za kakovost življenja vsakega izmed nas." Jutri naj bi o teh spremembah namreč že razpravljal Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor.