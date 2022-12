'Če zima z rilcem ne rije, pa z repom opleta.' Kaj pravi pratika za leto 2023?

Če ne bi pogledali na koledar, bi lahko rekli, da v Slovenijo prihaja pomlad. Dnevne temperature nad 10 stopinjami Celzija, minusa in snega od nikoder, pred nami pa novo leto, ki bi po pravilih narave moralo biti zasneženo in mrzlo. A dogaja se nič od tega. Zakaj smo priča takemu nenormalnemu vremenu za ta letni čas, kaj pravi nova pratika za leto 2023 in kdaj, če sploh, bomo dočakali sneg?

Kaj pravi nova pratika za leto 2023, smo povprašali njenega avtorja Dušana Kaplana. "Celo leto gre narobe. Poleti smo imeli vročino, ki je ni nihče pričakoval. Skozi jesen je šlo podobno in tako imamo tudi zdaj pozimi," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER. "Kakršno poletje, takšna zima," je delil stari rek. Kaj vse pa nam je še pogledal, si lahko ogledate v videu?