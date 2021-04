'Če zima z rilcem ne rije, pa z repom opleta'

Po ljudskem izreku že dolgo velja, da je aprilska slana hujša kot vsaka poletna toča ali pa poletna vročina s soparo, ki rastlinje zažge vse do korenin. Tudi to ni tako hudo kot aprilska slana, ki nam vzame vse, kar že cveti, pa tudi zgodnje vrtnine, je dodal.

Čeprav je že vse lepo cvetelo, se bomo pozebi težko izognili, je dejal Kaplan. Naslednjih nekaj dni bodo temperature zjutraj krepko pod ničlo, popoldne pa se bo vendarle ogrelo, tudi do 18 stopinj Celzija, je dejal. "Pa se oblecite, če se morate," je pripomnil. Prav temperature med -5 in 18 stopinjami Celzij sadnemu drevju in zgodnjim vrtninam najbolj škodijo.

Kaplan je bil zadnja leta še posebej pozoren na vreme."Leta 2017 je bilo 28. aprila na Blokah 30 centimetrov snega. To je bilo ob zadnjem krajcu," je dejal in dodal, da se je izkazalo, da je vreme že zadnjih pet let ob zadnjem luninem krajcu v aprilu enako."Morda se to to izkazalo kot eno tistih ljudskih resnic, ki so nam jih pustili naši dedje," je dodal.

"Aprilsko vreme ne bo takšno, kot bi si želeli"

Kaplan je pojasnil, da bo nekaj zelo hladnim jutrom vendarle sledila otoplitev, a dodal, da aprilsko vreme kljub temu ne bo takšno, kot bi si želeli. "Aprilski dežek in vročina ne bosta takšna, kot nam ga ob najlepšem delu dasta april in maj," je dejal in pojasnil, da ne bo takšnega sonca, prijetne toplote, ko zunaj še vedno ni prevroče, pač pa sveže.

"Do 20. aprila se bo takole vrtelo, malo sem in tja. Potem pa nam bo Jurij 24. aprila navrgel kar nekaj strašno vročih dni," je napovedal in pojasnil, da se do zadnjega dne v aprilu pričakuje okoli 24 stopinj Celzija.

"Kakršen bo zadnji dan v aprilu, takšna bo letina," po Kaplanovih besedah še pravi ljudsko izročilo. "Če bo deževno, bo letina tudi temu primerna in prva dva majska dneva bosta slaba," je dejal.

Maj bo lep, skisalo se bo takrat, ko bi moralo biti najlepše

Kaplan je napovedal še, da bo maj lep, a da se bo, ko bi moralo biti najlepše, skisalo. "Okoli Urbana, 25. maja, ko pričakujemo zadnjega poletnega napovedovalca, da nam napove, ali bo poletje vroče ali ne, se bo skisalo," je dejal in dodal, da vsaj za zdaj tako kaže in da meni, da bo kar držalo.

"Junij in julij bi znala biti malo bolj šibka," je sklenil.