Čebelarje po slabi letini pozivajo, da zaprosijo za finančno pomoč

"Največje izgube zaradi slabega vremena in zmrzali v spomladanskem času smo beležili pri akacijevem medu. Slabše medenje smo beležili tudi pozneje pri cvetenju lipe in kostanja," so pojasnili na zvezi.

Izpad letine je približno 60-odstoten, krojila so jo temperaturna nihanja ter neurja z velikimi količinami dežja, vetra in toče. Agencija vloge zbira do 28. oktobra.

Izpad letine je približno 60-odstoten, krojila so jo temperaturna nihanja ter neurja z velikimi količinami dežja, vetra in toče.

Največ škode so po navedbah zveze utrpeli čebelarji na Primorskem, kjer akacija predstavlja eno glavnih paš. Slabe donose medu so imeli tudi čebelarji na območju Gorenjske in Koroške, kjer je do medenja sicer prišlo, vendar so beležili močno kristalizacijo medu že v samem satju, takšnega medu pa ni mogoče iztočiti.

Slaba letina ni vplivala na kakovost medu

Čebelarji so na slabo letino opozorili že spomladi, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pa jim je obljubila pomoč, če se bo sezona zares izkazala za slabo. Tako je vlada v začetku meseca odločila, da čebelarjem priskoči na pomoč s 588.103 evri. To naj bi pokrilo del izgube dohodka 4955 prizadetim čebelarjem, hkrati pa zagotovilo nadaljevanje čebelarske dejavnosti na ravni števila čebelarjev v enakem obsegu kot lani.