Slovenski čebelarji pozvali k prepovedi glifosata

"Človek pri svojem razvoju vedno teži za novim in boljšim. Pri tem pa pozablja na svoje okolje, ki ga po nepotrebnem uničuje," so zapisali v zvezi. Ker gre v tem primeru za snov, ki ima dokazano škodljive posledice ne le za čebele, pač pa neposredno tudi na zdravje ljudi, so odločevalce, zlasti ministrico za kmetijstvo Ireno Šinko in predsednika vlade Roberta Goloba, pozvali k spoštovanju predhodne odločitve in nasprotovanju ponovnemu podaljšanju dovoljenja.

Znanstvene raziskave v Ameriki in Evropi, ki so pokazale, da so čebele najboljši naravni indikatorji onesnaženih rastlin in vode, po njihovih navedbah ugotavljajo, da lahko tudi v čebelje pridelke prihajajo ostanki pesticidov in drugih strupenih snovi, ki jih uporabljamo pretežno v kmetijstvu.